Sigaraya zam mı geldi ? Hangi sigaralara zam geldi? İşte güncel fiyat listesi

Geçtiğimiz günlerde resmi gazete'de yayımlanan karara göre sigaranın asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,18 artışla 0,3899 liradan 0,4569 liraya yükseltildi.Peki sigaraya zam mı geldi?hangi sigaralara zam geldi?İşte güncel zamlı sigara fiyatları..

Sigaraya zam mı geldi ? Hangi sigaralara zam geldi? İşte güncel fiyat listesi
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Geçtiğimiz günlerde resmi gazete'de yayımlanan karar göre  sigaranın asgari maktu vergi tutarında artışa gidilmişti.Alınan karara göre sigaranın asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,18 artışla 0,3899 liradan 0,4569 liraya yükseltildi. Bu karardan sonra sigara tiryakisi vatandaşlar tarafından Sigaraya zam mı geldiHangi sigaralara zam geldi? soruları araştırılmaya başlandı.

 SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Resmi gazete'de yayımlanan asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,18 artışla 0,3899 liradan 0,4569 liraya yükseltimesi aslında sigaraya fiyatlarına yapılacak zammın önünü açtı.

HANGİ SİGARALARA ZAM GELDİ?

Sigara tiryakilerinin merak ettiği bu sorunun cevabı,alınan bu karar gereği tüm markalar sigara fiyatlarına zam yapmadı.Sigara firmaları tarafından bazı sigaralara zam yapıldı.İşte zamlı sigara fiyat listesi..

Kent D-Range: 15 TL
Kent: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
HD Katkısız RED: 12 TL
Violet Menthol Slims: 15 TL
Winner Slims Family: 13 TL
HD Blue Kısa, Uzun: 12 TL

Winner Kısa TF Rouge: 11,50 TL
HD Blue Slims Family: 12,50 TL
Point Blue: 11,50 TL
Medley: 11,50 TL
MMC: 12 TL
Hazar: 11 TL
President Kısa, Uzun ve Katkısız: 12 TL

President Queen Size Family: 11,50 TL
Vigor: 12 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TLMaltepe: 14 TL
Parliament: 18,50 TL
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro: 18 TL
Marlboro Touch: 17 TL

Lark: 15 TLLark Reserve: 14.50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,50 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Winston: 16 TL
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue, Dark Blue: 15 TL
Camel: 15 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL


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