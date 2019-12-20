Sigorta Lensi ödemesini karşılıyor mu? SGK lens yardımının ayrıntıları

SGK numaralı gözlük yerine lens kullanması gereken kişilere belirlediği zaman aralıkları içerisinde ödeme yapmaktadır. Lenslerin sağlık durumundan ötürü kullanılması durumunun yanı sıra aksesuar ürünü olarak kullanılması durumu, ücretlerin SGK kapsamında karşılanmasına etki etmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde genel sağlık sigortası olan ve bir göz sorunu olan kişiler, belirlenen süreler içinde lens ücretlerini sigorta kapsamında karşılayabilmektedirler.

SGK Lens Yardımının Ayrıntıları

SGK tarafından verilen sigortalı lensler yalnızca ciddi göz sorunu olan kişilere sağlanmaktadır. Normal koşullarda göz sorunu olan vatandaşlara numaralı gözlük camı ve çerçeve verilirken, özel olarak gözlük almak isteyenler seçtikleri özel gözlüğün ücreti üzerinden sigorta tarafından verilen ücreti düşürerek ödeme yapabilmektedirler.

Aşağıdaki kısımda sıralanan göz rahatsızlıklarına sahip olan kişilere SGK tarafından lens ödemesi yapılmamaktadır.

Miyop

Hipermetrop

Astigmat vb…

Yalnızca özel görme bozuklukları olan yaşlı kişiler ya da çocuklar için SGK tarafından lens desteği sunulmaktadır.

SGK Lens Desteği Ne Kadardır?

1 lens için 170 TL, 2 lens için 340 TL ödeme yapılır.

Aylık olarak değiştirilen lensler için 6 çifti 100 TL SGK ödemesi yapılmaktadır.

2020 SGK Sigorta Lensleri Alma Koşulları

Lens kullanması mecburi olan katarakt hastaları için SGK lens desteği verilebilmektedir. Kişilerin konjenital katarakt yüzünden ameliyat olması gereklidir.

Büyüme döneminde lens kullanmak durumunda olan çocuklara SGK lens desteği verilir.

Yetişkinlere verilen lens destekleri 2 senede bir yapılır.

Çocuklara 6 ayda bir lens desteği yapılır.

Tek ya da iki gözünde birden lens bağlarının kopması ya da zarar görmesi nedeniyle gözün içine lens konmasının mümkün olmadığı durumlarda kişilere sigorta lens desteği verilmektedir.

Gözlük kullanımında 10/100 seviyesinde gözün görme keskinliğinin artmaması için verilen doktor raporları için de lens desteği verilmektedir.

SGK tarafından tespit edilen lens ücretlerinin üzerinde lens alınacağında üstünde kalan ücretin kişiler tarafından verilmesi gereklidir.

SGK Sigorta Lensi Alma Sistemi Nasıl İşler?

Genel Sağlık Sigortası bünyesinde lens kullanım desteği alan kişilere aşağıdaki miktarlarda ücret ödenmektedir.

SGK kapsamında sigorta lens almak isteyen kişilerin devlet destekli hastaneler üzerinde muayene olmaları gerekmektedir. Olunan muayene sonucunda gözlük kullanılmasına karar verilen ve lens kullanmak durumunda olanlar için özel rapor hazırlanmaktadır. Hastaların ilk kez lens desteği almaları halinde ilk muayene sonucunda lensler için rapor hazırlanabilir. Daha önceden bu raporu olanlar 2 senede bir destek alabilmektedirler.

Raporun hazırlanması ardından GSS’si olan kişilere 3 senede bir gözlük alma hakkı tanınmaktadır. Görme sorunu yaşayan kişiler istedikleri çerçeveyi seçme hakkına sahiptirler. 3 senede bir istenilen çerçeve alınabilmektedir. Ayrıca göz numaralarının değişmesi halinde de yeni cam desteği verilmektedir.

SGK Gözlük Desteği Hakkında

Gözlük desteği SGK tarafından 3 senede bir yapılmaktadır. Desteğin miktarı yakın gözlük çerçevesi için 37,80 TL ve yerli üretim çerçeveler için 43,20 TL’dir. Gözlük camları için ise 10,97 TL ve 16,47 TL arasında değişen fiyatlarda destek verilmektedir.

Aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi üzerinden SGK gözlük çerçevesi ve optik cam hakkı sorgulaması yapılabilmektedir.

https://www.turkiye.gov.tr/sgk-optik-cihaz-sorgula