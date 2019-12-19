Sigortam asgari ücretten yatırılıyor gösteriliyor? Sigortam eksik yatıyor, ne yapmalıyım?

İşverenler daha az vergi ödeyebilmek ve sigorta primi ödemek maksadıyla çalışanlarının maaşlarını olduğundan az göstermektedir. Türkiye’de çalışanların en büyük sıkıntılarından birisi olan bu durum sözleşme veya bordro üzerindeki ücretler kimi zamanlarda gerçeği yansıtmamaktadır. Aldığınız sigortanız maaştan yatmıyorsa mağduriyetlerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Sigortanın eksik yatıp yatmadığı nasıl öğrenilir?

Sigortanız düşük yatıyor veya tam yatmıyor olabilir. Bu usulsüzlüğün farkında olmasanız dahi uzunca süredir durum bu şekilde işliyor olabilir. Sigortanızın aldığınız maaş üzerinden yatıp yatmadığını rahatlıkla öğrenebilirsiniz. e-Devlet üzerinden sigorta dökümünüzü görüntüleyip hangi iş yerinde ne kadar maşla çalışmakta olduğunuzu görmeniz mümkün.

Sigortanın eksik yatırılması ne gibi problemler yaratır?

Sigortanız eksik yatıyorsa yapmanız gerekenler nelerdir?

Sigortanızın maaşa göre eksik yatırılması bir suçtur. Bordroda düşük ücret gösterilmesi, çalışanın emeklilik döneminde alacağı emeklilik maaşını doğrudan etkiler. Bu usulsüzlük işçinin işsiz kaldığı süreçte alacağı işsizlik maaşının da az olmasına sebep olur.

Sigortanız eğer aldığınız maaş üzerinden değil de asgari ücret düzeyinde yatırılıyorsa öncelikle işvereninize noter yoluyla mağduriyetinizi bildirmeniz gerekmektedir. Böylelikle hakkınız olan sigorta primlerinin yatırılmasını talep eder ve aksi takdirde yasal yollara başvuracağınızı bildirebilirsiniz. İşveren eğer ihtaname sonucunda da hakkınızı teslim etmezse SGK ve Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne şikayet bildirimi yapabilir veya İş Mahkemesi ile davanızı açabilirsiniz. 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Destek Hattı üzerinden yardım alabilir, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlüğü çalışmadan sonra gerekli denetimleri yapar. Denetim sürecinde hileli maaş tespit edilirse işveren para cezalarıyla karşılaşır ve tazminat ödemek zorunda bırakılır.

Maaşı asgari ücretten göstermenin cezaları nelerdir?

Hileli maaş sonucunda işverenin yüksek meblağlarda para cezası ödemesi gerekir. Öneğin 4000 TL maaş alan bir çalışanın sigortası eğer asgari ücretten yatırılıyorsa;

4000-2558.4 TL=1441.6 TL olarak hesaplanmaktadır.