Sigortam düzenli yatıyor mu? Sigorta gün sorgulama nasıl yapılır?

Sigorta sorgulama ile bilgi alma işlemleri intenet üzerinden e-devlet sistemi aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Sigorta kapsamında prim yatırılan gün sayısı ve ödenen miktar hakkında e-devlet sisteminde ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

Sigorta Sorgulama

Sigorta sorgulama işlemleri e-devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bu bağlamda e-devlet sistemine giriş yapılabilmesi için PTT şubelerinden 2 TL karşılığında e-devlet şifresi alınması gereklidir. Şifrenin alınması ardından sisteme girişin yapılması ve Sosyal Sigortalar Prim Sorgulama bölümüne gidilmesi gerekmektedir.

Sigorta Primlerinin Ödenmemesi Durumu

Sigorta primlerinin yatırılmamış olması halinde çalışan kişilerin iş yerlerinin yer aldığı sigorta müdürlüğüne gitmeleri ve buraya şikayet dilekçesi vermeleri gerekmektedir. Sigortasız şekilde çalıştırılmanın yasak olduğu ülkemizde sigortasız işçi çalıştıran kişilere cezai yaptırım uygulanmaktadır. Diğer yandan ALO 170 numaralı telefonun aranması ile de ilgili şikayetler bildirilebilmektedir. Bu şikayetin ardından çalışanlar iş yerlerine gelerek gereken kontrolleri yapmaktadırlar.

Sigorta Priminin Sistemde Görülmesi

Sigorta priminin doğru şekilde sistemde görüntülenebilmesi için çalışanların ayın son günlerine doğru e-devlet sistemi üzerinden sorgulama yapmaları gerekmektedir. Genellikle hizmet dökümleri ayın son günlerinde sisteme girilmektedir. Bu yüzden en doğru sonucun alınabilmesi için ayın son günlerinde giriş yapılmalıdır.

Sigorta Minimum Prim Ücretleri

Aşağıdaki kısımda minimum sigorta prim ücretleri yer almaktadır.

01.2019 – 31.12.2019 dönemi​​​​ arasında minimum olan miktar 2.558,40 TL​’dir.

01.2018 – 31.12.2018 dönemi​​ arasında minimum olan miktar 2.029,50 TL​’dir.

​01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi​ arasında minimum olan miktar 1.777,50 TL​’dir.

​01.01.2016 – 31.12.2016 dönemi​ arasında minimum olan miktar 1.647,00 TL’dir.

​01.07.2015 – 31.12.2015 dönemi arasında minimum miktar 1.273,50 TL’dir.

01.2015 – 30.06.2015 dönemi​ arasında minimum miktar 1.201,50 TL’dir.

​01.07.2014 – 31.12.2014 dönemi arasında minimum miktar 1134 TL​’dir.

​01.01.2014 – 30.06.2014 dönemi arasında minimum miktar 1071 TL’dir.

07.2013 – 31.12.2013 dönemi arasında minimum miktar 1.021,50 TL’dir.

01.2013 – 30.06.2013 dönemi arasında minimum miktar 978,60 TL’dir.

07.2012 – 31.12.2012 dönemi arasında minimum miktar 940,50 TL’dir.

01.2012 – 30.06.2012 dönemi arasında minimum miktar 886,50 TL’dir.

07.2011 – 31.12.2011 dönemi arasında minimum miktar 837,00 TL’dir.

01.2011 – 30.06.2011 dönemi arasında minimum miktar 796,50 TL’dir.

07.2010 – 31.12.2010 dönemi arasında minimum miktar 760,50 TL’dir.

Sigorta Maksimum Prim Ücretleri

Aşağıdaki kısımda maksimum sigorta prim ücretleri yer almaktadır.

01.2019 – 31.12.2019 dönemi​​​ arasında maksimum miktar 19.188,00 TL​​​’dir.

01.2018 – 31.12.2018 dönemi​​ arasında maksimum miktar 15.221,40 TL​​’dir.

​01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi​ arasında maksimum miktar 13.331,25 TL​’dir.

​01.01.2016 – 31.12.2016 dönemi​​​​ arasında maksimum miktar 10.705,50 TL​​​’dir.

​01.07.2015 – 31.12.2015 dönemi​​ arasında maksimum miktar 8.277,90 TL​’dir.

​01.01.2015 – 30.06.2015 dönemi​ arasında maksimum miktar 7.809,90 TL​’dir.

​01.07.2014 – 31.12.2014 dönemi​​ arasında maksimum miktar 7.371.00 TL​​’dir.

​​01.01.2014 – 30.06.2014 d​önemi arasında maksimum miktar 6.961,50 TL’dir.

07.2013 – 31.12.2013 dönemi arasında maksimum miktar 6.639,90 TL’dir.

01.2013 – 30.06.2013 dönemi arasında maksimum miktar 6.360,90 TL’dir.

07.2012 – 31.12.2012 dönemi arasında maksimum miktar 6.113,40 TL’dir.

01.2012 – 30.06.2012 dönemi arasında maksimum miktar 5.762,40 TL’dir.

07.2011 – 31.12.2011 dönemi arasında maksimum miktar 5.440,50 TL’dir.

01.2011 – 30.06.2011 dönemi arasında maksimum miktar 5.177,40 TL’dir.

07.2010 – 31.12.2010 dönemi arasında maksimum miktar 4.943,40 TL’dir.

4A ve 4B Hizmet Dökümü

Aşağıdaki kısımda SSK ve BAĞ-KUR için sorgulama işlemlerinin nasıl gerçekleştirilebileceği hakkında ayrıntılar bulunmaktadır.

SSK kapsamındaki kişinin aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine gitmeleri gerekmektedir.

Bağkur kapsamında olanların ise aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine gitmeleri gerekmektedir.

4A Hizmet dökümü ile beraber aşağıdaki kısımda sıralanmış olan ayrıntıların öğrenilmesi mümkün olmaktadır.

4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi

4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri

4A Banka ve Adres Değişikliği

4A Emekli Aylığı Kesintileri

4A Emekli Aylık Bilgisi

4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama

4A Emeklilik Kaydı

4A Emekli Ödeme Bilgileri

4A Hizmet Dökümü

4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti

4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama

4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama

4B Hizmet dökümü ile beraber öğrenilebilecek ayrıntılar ise aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.

4B 6736 Yapılandırma Borç Bilgileri

4B 7020 Yapılandırma Ön Bilgileri

4B Banka ve Adres Değişikliği

4B Borç Durumu

4B Emekli Aylığı Kesintileri

4B Emekli Aylık Bilgisi

4B Hizmet Bilgisi

4B Ödeme Dökümü

4B Tescil Kaydı

4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi

4B Emekli Aylığı Hesaplama

4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı

4B Basamak Bilgisi

4C Hizmet dökümü ile beraber aşağıdaki kısımda sıralanmış olan bilgilere erişim sağlanabilmektedir.

C Banka Değişikliği

4C Bir Aylık Maaş Tercihi

4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri

4C Emekli Aylık Bilgisi

4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü

4C Tescil Kaydı

4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi

Asgari Ücret Sigorta Sorgulama

Asgari ücretlerin miktarları bazı oranlarda değişiklik gösterebilmektedir. Bu ücretler belirlenirken aşağıdaki kısımda sıralanmış olan kurumlar etkilemektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Daire Başkanı

Devlet Planlama Teşkilatı

Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi

5 farklı İşçi Kuruluşundan Temsilciler

Asgari ücretin içerisinde ise şu kalemler yer almaktadır;