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Sigortam düzenli yatıyor mu? Sigorta gün sorgulama nasıl yapılır?

Sigorta sorgulama işlemleri e-devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Ancak vatandaşlar bu işlemi nasıl yapabileceklerini merak etmektedirler. Vatandaşlar “sigortam düzenli yatıyor mu?” sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Peki e-devlet sistemi üzerinden sigorta gün sorgulama işlemleri nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

31 Aralık 2019 Salı 20:11
Sigortam düzenli yatıyor mu? Sigorta gün sorgulama nasıl yapılır?

Sigorta sorgulama ile bilgi alma işlemleri intenet üzerinden e-devlet sistemi aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Sigorta kapsamında prim yatırılan gün sayısı ve ödenen miktar hakkında e-devlet sisteminde ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

Sigorta Sorgulama

Sigorta sorgulama işlemleri e-devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bu bağlamda e-devlet sistemine giriş yapılabilmesi için PTT şubelerinden 2 TL karşılığında e-devlet şifresi alınması gereklidir. Şifrenin alınması ardından sisteme girişin yapılması ve Sosyal Sigortalar Prim Sorgulama bölümüne gidilmesi gerekmektedir.

Sigorta Primlerinin Ödenmemesi Durumu

Sigorta primlerinin yatırılmamış olması halinde çalışan kişilerin iş yerlerinin yer aldığı sigorta müdürlüğüne gitmeleri ve buraya şikayet dilekçesi vermeleri gerekmektedir. Sigortasız şekilde çalıştırılmanın yasak olduğu ülkemizde sigortasız işçi çalıştıran kişilere cezai yaptırım uygulanmaktadır. Diğer yandan ALO 170 numaralı telefonun aranması ile de ilgili şikayetler bildirilebilmektedir. Bu şikayetin ardından çalışanlar iş yerlerine gelerek gereken kontrolleri yapmaktadırlar.

Sigorta Priminin Sistemde Görülmesi

Sigorta priminin doğru şekilde sistemde görüntülenebilmesi için çalışanların ayın son günlerine doğru e-devlet sistemi üzerinden sorgulama yapmaları gerekmektedir. Genellikle hizmet dökümleri ayın son günlerinde sisteme girilmektedir. Bu yüzden en doğru sonucun alınabilmesi için ayın son günlerinde giriş yapılmalıdır.

Sigorta Minimum Prim Ücretleri

Aşağıdaki kısımda minimum sigorta prim ücretleri yer almaktadır.

  • 01.2019 – 31.12.2019 dönemi​​​​ arasında minimum olan miktar 2.558,40 TL​’dir.
  • 01.2018 – 31.12.2018 dönemi​​ arasında minimum olan miktar 2.029,50 TL​’dir.
  • ​01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi​ arasında minimum olan miktar 1.777,50 TL​’dir.
  • ​01.01.2016 – 31.12.2016 dönemi​ arasında minimum olan miktar 1.647,00 TL’dir.
  • ​01.07.2015 – 31.12.2015 dönemi arasında minimum miktar 1.273,50 TL’dir.
  • 01.2015 – 30.06.2015 dönemi​ arasında minimum miktar 1.201,50 TL’dir.
  • ​01.07.2014 – 31.12.2014 dönemi arasında minimum miktar 1134 TL​’dir.
  • ​01.01.2014 – 30.06.2014 dönemi arasında minimum miktar 1071 TL’dir.
  • 07.2013 – 31.12.2013 dönemi arasında minimum miktar 1.021,50 TL’dir.
  • 01.2013 – 30.06.2013 dönemi arasında minimum miktar 978,60 TL’dir.
  • 07.2012 – 31.12.2012 dönemi arasında minimum miktar 940,50 TL’dir.
  • 01.2012 – 30.06.2012 dönemi arasında minimum miktar 886,50 TL’dir.
  • 07.2011 – 31.12.2011 dönemi arasında minimum miktar 837,00 TL’dir.
  • 01.2011 – 30.06.2011 dönemi arasında minimum miktar 796,50 TL’dir.
  • 07.2010 – 31.12.2010 dönemi arasında minimum miktar 760,50 TL’dir.

Sigorta Maksimum Prim Ücretleri

Aşağıdaki kısımda maksimum sigorta prim ücretleri yer almaktadır.

  • 01.2019 – 31.12.2019 dönemi​​​ arasında maksimum miktar 19.188,00 TL​​​’dir.
  • 01.2018 – 31.12.2018 dönemi​​ arasında maksimum miktar 15.221,40 TL​​’dir.
  • ​01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi​ arasında maksimum miktar 13.331,25 TL​’dir.
  • ​01.01.2016 – 31.12.2016 dönemi​​​​ arasında maksimum miktar 10.705,50 TL​​​’dir.
  • ​01.07.2015 – 31.12.2015 dönemi​​ arasında maksimum miktar 8.277,90 TL​’dir.
  • ​01.01.2015 – 30.06.2015 dönemi​ arasında maksimum miktar 7.809,90 TL​’dir.
  • ​01.07.2014 – 31.12.2014 dönemi​​ arasında maksimum miktar 7.371.00 TL​​’dir.
  • ​​01.01.2014 – 30.06.2014 d​önemi arasında maksimum miktar 6.961,50 TL’dir.
  • 07.2013 – 31.12.2013 dönemi arasında maksimum miktar 6.639,90 TL’dir.
  • 01.2013 – 30.06.2013 dönemi arasında maksimum miktar 6.360,90 TL’dir.
  • 07.2012 – 31.12.2012 dönemi arasında maksimum miktar 6.113,40 TL’dir.
  • 01.2012 – 30.06.2012 dönemi arasında maksimum miktar 5.762,40 TL’dir.
  • 07.2011 – 31.12.2011 dönemi arasında maksimum miktar 5.440,50 TL’dir.
  • 01.2011 – 30.06.2011 dönemi arasında maksimum miktar 5.177,40 TL’dir.
  • 07.2010 – 31.12.2010 dönemi arasında maksimum miktar 4.943,40 TL’dir.

4A ve 4B Hizmet Dökümü

Aşağıdaki kısımda SSK ve BAĞ-KUR için sorgulama işlemlerinin nasıl gerçekleştirilebileceği hakkında ayrıntılar bulunmaktadır.

SSK kapsamındaki kişinin aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine gitmeleri gerekmektedir.

Bağkur kapsamında olanların ise aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresine gitmeleri gerekmektedir.

4A Hizmet dökümü ile beraber aşağıdaki kısımda sıralanmış olan ayrıntıların öğrenilmesi mümkün olmaktadır.

  • 4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi
  • 4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri
  • 4A Banka ve Adres Değişikliği
  • 4A Emekli Aylığı Kesintileri
  • 4A Emekli Aylık Bilgisi
  • 4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama
  • 4A Emeklilik Kaydı
  • 4A Emekli Ödeme Bilgileri
  • 4A Hizmet Dökümü
  • 4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
  • 4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti
  • 4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama
  • 4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama

4B Hizmet dökümü ile beraber öğrenilebilecek ayrıntılar ise aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.

  • 4B 6736 Yapılandırma Borç Bilgileri
  • 4B 7020 Yapılandırma Ön Bilgileri
  • 4B Banka ve Adres Değişikliği
  • 4B Borç Durumu
  • 4B Emekli Aylığı Kesintileri
  • 4B Emekli Aylık Bilgisi
  • 4B Hizmet Bilgisi
  • 4B Ödeme Dökümü
  • 4B Tescil Kaydı
  • 4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi
  • 4B Emekli Aylığı Hesaplama
  • 4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı
  • 4B Basamak Bilgisi

4C Hizmet dökümü ile beraber aşağıdaki kısımda sıralanmış olan bilgilere erişim sağlanabilmektedir.

  • C Banka Değişikliği
  • 4C Bir Aylık Maaş Tercihi
  • 4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri
  • 4C Emekli Aylık Bilgisi
  • 4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü
  • 4C Tescil Kaydı
  • 4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi

Asgari Ücret Sigorta Sorgulama

Asgari ücretlerin miktarları bazı oranlarda değişiklik gösterebilmektedir. Bu ücretler belirlenirken aşağıdaki kısımda sıralanmış olan kurumlar etkilemektedir.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
  • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Daire Başkanı
  • Devlet Planlama Teşkilatı
  • Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi
  • 5 farklı İşçi Kuruluşundan Temsilciler

Asgari ücretin içerisinde ise şu kalemler yer almaktadır;

  • Sosyal Güvenlik Kurumu primleri
  • Asgari geçim indirimi
  • İşsizlik sigorta fonu
  • Damga vergisi kesintisi
  • Gelir vergisi kesintileri
Son Güncelleme: 31.12.2019 20:11
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