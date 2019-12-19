Sigortam var ama hastanede gözükmüyor, muayene olamıyorum, sebebi nedir?

Sigortalı şekilde çalışmakta olan vatandaşların en önemli haklarından bir tanesi de sağlık desteklerinden faydalanmaktadır. İşe girilmesi sonrasında sigortalı olarak gösterildiğinde bu haklar otomatik olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu hakların kullanılabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Neden Sigortalı Olduğum Halde Hastanede Muayene Olamıyorum?

Hastanede muayene olabilmek için sigortalı bir şekilde çalışılmasının ve primlerin düzenli şekilde ödenmesinin yanı sıra bazı koşulların da sağlanması gerekmektedir. Sigortanın hastanede görülmemesinin en çok görülen sebeplerinden biri işe yeni giriş yapılmış olması ve primlerin yeni ödenmeye başlamış olması olarak görülmektedir.

Genel Sağlık Sigortası’ndan faydalanabilmek için 30 günlük primin ödenmiş olması gerekmektedir. İşe yeni başlanmış ise ve 30 günlük primler henüz ödenmediyse hastanelerde verilen sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanılamamaktadır. 30 gün prim ödemesinin yapılması sonrasında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanma hakkı kullanılabilmektedir.

Diğer yandan daha önceden çalışılmış olması durumunda işe yeni giriş yapılması farketmeksizin primlerin düzenli yatırılıp yatırılmadığına bakılarak sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanılabilmektedir.

Neden Sigortam Hastanede Görünmüyor?

Uzun zamandır çalışıyor olmasına ve primlerin de 30 günden fazla ödenmiş olmasına karşın hastane kapsamında sigorta kaydı görülmüyorsa bunun sebebi Sosyal Güvenlik Kurumu’nda sigortanın aktif hale getirilmemiş olması olabilmektedir. Bu sorunu genellikle ataması yeni yapılmış devlet memurları yaşamaktadır. Sorunun çözülmesi için SGK’ya başvuru yapılması yeterli olmaktadır.

Son olarak sigortanın hastane sisteminde görüntülenemiyor olmasının bir diğer sebebi de işten istirahat alma durumu olarak görülebilmektedir. Herhangi bir sağlık nedeniyle istirahat alınması halinde iş yerleri çalışanların SGK çıkışını yapabilmektedirler. Böyle bir durumda çalışanların SGK’ya başvurmaları sigortalarını aktif etmek için yeterli olmaktadır.