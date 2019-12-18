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Simit Sarayı kime aittir, sahibi kimdir? Simit Sarayı sahibi ve ortakları

Komşu Fırın'ı satın alacağı iddialarıyla gündeme gelmesi üzerine binlerce kişi Simit Sarayı kime aittir ve sahibi kimdir sorularının yanıtını merak etmeye başladı. İşte Simit Sarayı sahibi ve ortakları ile ilgili ayrıntılar.

18 Aralık 2019 Çarşamba 22:32
Simit Sarayı kime aittir, sahibi kimdir? Simit Sarayı sahibi ve ortakları

Komşu Fırın’ı satın almak için harekete geçtiği öğrenilen Simit Sarayı’nın sahibi Abdullah Kavukçu, Haluk Okutur ve Mehmet Tarakçi’dir. 2001 yılında kurularak kısa süre içerisinde dev bir zincir haline gelen Simit Sarayı, 2001 yılındaki krizde büyük bir risk altına girerek sektöre adım atan üç isimden oluşmaktadır.

400 şubesi bulunuyor

Yeni bir iş modeli oluşturan, kafeterya kültürüne simidi sokan dünyanın ilk ve tek simit fabrikası bu üç isim tarafından kurulmuştur. Son dönemde İngiltere’de de hızla büyüyen Simit Sarayı, Londra’da 7. mağazayı geçtiğimiz ay Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukçu açtı. 250’si Türkiye’de olmak üzere toplam 400 şubesi bulunan Simit Sarayı, 2016 yılında 100 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Son Güncelleme: 18.12.2019 22:32
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