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Şırnaklı Hürmüz Diril ve Şimuni Diril çiftine ne oldu? Yaşlı çift 11 Ocak’tan beri kayıp

Şırnak'ta yaşayan yaşlı çift 11 Ocak'tan beri kayıp. Kayboldukları günden sonra kendilerinden haber alınamayan Şırnaklı Hürmüz Diril ve Şimuni Diril çiftine ne olduğu merak ediliyor. Detaylar haberimizde.

27 Ocak 2020 Pazartesi 22:26
Şırnaklı Hürmüz Diril ve Şimuni Diril çiftine ne oldu? Yaşlı çift 11 Ocak’tan beri kayıp

Şınak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyü’nde yaşayan 65 yaşındaki Şimuni Diril ve 71 yaşındaki Hürmüz Diril, 11 Ocak tarihinde kayboldu. Çiftin bulunması için bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat timleri, olay yeri inceleme ekipleri ve iz takip köpekleri ile arama çalışmaları sürdürülüyor.

1994 yılında İstanbul’a yerleşen çift, 2010 yılında köylerine geri döndü. Anne ve babasının hayatından endişe eden İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril, şu sözleri söyledi: ‘’Köyde iki aile yaşıyor. Biri benim ailem diğeri de bir akrabamız. Annem de babam da 10 yıldır köye gidip geliyor, 5 yıl öncede tamamen yerleştiler. Günlerdir yapılan arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı. Savcılıkta dosyaya gizlilik kararı getirdi. Şimdiye kadar annemi ve babamı gördüğünü söyleyen bir kişi vardı. O da, ailemin PKK tarafından kaçırıldığını söyledi. Şuan her şeyden şüpheleniyoruz. Annem ve babam eğer PKK tarafından kaçırılmışsa muhtemelen köyde yaşayanlardan biri iftira atmıştır. Bizde şuan net bir şey bilmiyoruz. Evde her şey duruyor, annemin telefonu da evdeydi. Kışın köyde annem ve babam dışında bir kişi daha yaşıyordu. O kişide ailemin PKK tarafından kaçırıldığını söylüyor’’ dedi.

Yıllar önce akrabaları da kaybolmuştu

Remzil Diril’in aynı köyde yaşayan akrabalarının da 1994 yılından beri kayıp olduğu ortaya çıktı. Akrabalarından biri 16 yaşındaki Zeki Diril diğeri ise 12 yaşındaki kuzeni İlyas Diril’di. İki çocuğunda İstanbul’dan Şınak’a dönerken askeri kontrol noktasında gözaltına alınarak Uzungeçit Jandarma Karakolu’na götürüldüğü öğrenildi. İlyas’ın yaşı küçük olduğu için serbest bırakıldığını, Zeki’nin ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı iddia edildi. Ancak 26 yıl geçmesine rağmen iki çocuktanda hiçbir haber alınamadı.

Son Güncelleme: 27.01.2020 22:26
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