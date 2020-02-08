Sivas'a meteorolojiden uyarı geldi: Dikkatli olun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sivas'ta ikamet eden vatandaşlar için kritik bir kar yağışı uyarısı verildi. Müdürlüğün resmi web sitesi üzerinden yayınlanan uyarıda, Sivas'ta yaşayan vatandaşların bu akşam 18:00'da başlayıp, Cumartesi sabaha kadar devam edeceği tahmin edilen kar yağışı konusunda dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

MGM ayrıca kentteki vatandaşlara yoğun olarak etkili olacak kar yağışı karşısında don, buzlanma ve trafik aksaklıkları konusunda tedbirli olmaları gerektiğininde altını çizdi.