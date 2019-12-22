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Sivas'ta 3 ay önce nişanlanan çifti ölüm ayırdı

Sivas-Ankara Karayolu'nda meydana gelen korkunç kaza 3 ay önce nişanlanan çifti ayırdı.

22 Aralık 2019 Pazar 13:53
Sivas'ta 3 ay önce nişanlanan çifti ölüm ayırdı

Sivas- Ankara karayolu üzerinde korkunç bir kaza meyana geldi. Ankara istikametine giden bir yolcu otobüsü içerisinde Coşkun Yurduseven ve Filiz A.'nın bulunduğu otomobile çarptı.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kaza B.K. idaresindeki yolcu otobüsünün kavşakta dönüş yapmaya çalışan Coşkun Yurduseven isimli polis memuru idaresindeki otomobile çarpmasıyla meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin içerisinde sıkışan ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenilen Coşkun Yurduseven ve 3 ay önce nişanlandığı nişanlısı Filiz A. olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldılar. 

Ambulansla hastaneye kaldırılan çiftten Coşkun Yurduseven, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığı bildirilirken nişanlısı Filiz A.'nın ted

Son Güncelleme: 22.12.2019 13:53
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