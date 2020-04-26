ŞOK MARKET AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Şok market aktüel indirimli ürünler kataloğu 27 Nisan - 28 Nisan 2020 yayımlandı. Bu haftaki şok market aktüel indirimli ürünler kataloğunda ramazan ayın tüketimi artan peynir,ayçicek yağı,dondurma ve bir çok gıda ürünü 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli, çocuklar için cips,şeker ve daha bir çok ürünlü indirimli olarak sizleri bekliyor

ŞOK MARKET AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 27 NİSAN - 28 NİSAN

ŞOK MARKET AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 27 NİSAN - 28 NİSAN

Şok market aktüel indirimli ürünler kataloğunun diğer kısmında ise çocuklar için bisiklet,oyuncak ve bir çok indirimli ürün şok market raflarından önce kataloglarda sizleri bekliyor.