Tüm dünya geneline yayılmış olan korona virüs salgını nedeni ile birçok kişinin hayatını kaybetmesi ile alınan önlemler ve tedbirler uygulanmaya devam etmektedir. Alınmış olan önlemler arasında yer alan sokağa çıkma yasağı için izin belgesi vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Sokağa çıkma izin belgesi nedir? Kimler sokağa çıkma izin belgesi alabilir? İzin belgesi nereden, nasıl alınır? İşte tüm soruların yanıtı...

Sokağa çıkma yasağı nedir?

Korona virüs salgını sebebi ile artış göstermiş olan ölümlerin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından gelen açıklamanın üzerine Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili Mart ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan genelge kapsamında 81 il içinde sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı içerisinde bulunduğumuz bu günler içerisinde şehirlerarası yolculuk yapması gereken vatandaşlarımız sokağa çıkma izni konusu araştırmaktadır. Bundan dolayı ise İçişleri Bakanlığı mevcut gerekçesi olan kişilerin şehir dışına çıkabilmeleri için izin belgesi uygulamasını başlattılar.

Sokağa çıkma izin belgrsi nasıl ve nereden alınıyor?

Korona virüs salgını sebebi ile gelmiş olan sokağa çıkma yasağı günler içerisinde iken sokağa çıkma izin belgesi ile ceza yeme durumunuz ortadan kalkmaktadır. İzin belgesini almak için mevcut bulunduğunuz yani ikamet ettiğiniz yere en yakın olan kaymakamlığa başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvuruda bulunma talebinizi gerçekleştirmenizina ardından işlemler başlatılacaktır.

Sokağa çıkma yasağı günler içerisinde iken izin belgesi almak istiyorsanız, geçerli bir sebebiniz olmalıdır. Aksi taktirde geçerli bir nedeniniz yok ise izin belgesini alamazsınız. Belgenizi almadığınız halde sokağa çıkma yasağının olduğu günler içerisinde iken hakkınızda işlem başlatılarak para cezası kesilir.



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