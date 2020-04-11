Sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK ve MİGROS marketleri açık olacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü yayımlanan bir kararla 31 ilde 11 ve 12 Nisan gece yarısına kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta uygulanacak. Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından ülke genelinde büyük bir panik yaşandı. Herkes iki günlük ihtiyaçlarını karşılamak için market ve fırınlara akın etti. Market, fırın gibi yerlerde oluşan uzun kuyruklar Covid – 19 için çok tehlikeli olarak yorumlandı.

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği bildirinin ardından fırınların açık kalacağı öğrenildi. Fırınların yanında marketlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. A101, Migros, Bim ve Şok gibi açık olup olmayacağı merak ediliyor.

Yasak Sürecinde A101, BİM ve Migros Açık Olacak Mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen bildiride hangi yerlerin açık olacağı belirtildi. Bakanlığın açıkladığı karara göre süper marketler 11 ve 12 Nisan Pazar günü kapalı olacak. A101, BİM VE Migros gibi marketler Pazartesi günü belirlenen mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karara göre hizmet vermeyi sürdürecek yerler şunlardır:

a- Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,

b- TBMM çalışanları,

c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

d- Acil çağrı merkezler çalışanları,

e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,

h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

k- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan

l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,

m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

n- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,

Türkiye’deki Koronavirüs Vakası ve Ölen Kişi Sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Nisan Cuma günü Türkiye’deki toplam Covid – 19 vaka sayısını ve hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı. Buna göre Cuma günü toplam 30 bin 86 test yapıldı ve toplam vaka sayısı 4 bin 747 arttı. Cuma günü Koronavirüsten 98 kişi daha hayatını kaybetti ve ölen kişi sayısı bin 6’ya yükseldi. Ülkemizdeki toplam vaka sayısı ise 47 bin 29 oldu. Toplam iyileşen kişi sayısı ise 2 bin 423 oldu.

Tüm güncel iş ilanlarından en yeni teknolojik gelişmelere kadar merak ettiğin haberlere hemen ulaşmak istiyorsan, sen de Haberport mobil uygulamasını indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Doğru haberin en hızlı kaynağı Haberport’un haberleri Instagram’da da seninle! Hadi bizi takip etmeye başla. >>> Haberport İnstagram Hesabını Takip Et