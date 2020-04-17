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Sokağa çıkma yasağında gazeteler evlere dağıtılacak

İletişim Başkanlığı’ndan sokağa çıkma yasağı süresince medya faaliyetlerinin devamıyla ilgili açıklama geldi. İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre sokağa çıkma yasağında gazeteler abonelerin evlerine dağıtılacak.

17 Nisan 2020 Cuma 14:27
Sokağa çıkma yasağında gazeteler evlere dağıtılacak

İletişim Başkanlığı hafta sonu sokağa çıkma yasağının geçerli olacağı 31 ildeki medya faaliyetlerine ilişkin bir açıklama yayımladı. Sokağa çıkma yasağının olduğu gazete dağıtımı ve medya faaliyetlerinin nasıl yürütüleceği merak ediliyordu.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, gazete dağıtımının yalnızca gazete şirketlerinin dağıtım araçları, içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından abonelerin evlerine teslim edileceği ifade edildi.

Acil İlaç İhtiyaçları Karşılanacak

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerde acil ilaç ihtiyaçlarının sağlanması devlet tarafından yapılacak. Hafta sonu acil ihtiyaçları olan ve dışarı çıkamayan kişilere polis, zabıta ve kolluk kuvvetleri yardımcı olacak.

Basın Faaliyetleri Devam Edecek

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada medya faaliyetlerinin süreceği ifade edildi. Sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu süre zarfında gazete, radyo, televizyon, basın matbaaları faaliyetlerine devam edecek.

Sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlarda basın faaliyetleri devam edecek. Gazete dağıtımı ise yalnızca medya şirketlerinin dağıtım araçları, içme suyu dağıtım yerleri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından yapılacak. Yasak süresince gazete abonelerine dağıtım yapılacak.

Son Güncelleme: 17.04.2020 16:21
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