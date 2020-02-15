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Şokta bu hafta 12 Şubat – 19 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası

Türkiye’nin en çok tercih edilen marketlerinden biri olan Şok marketlerde her hafta olduğu gibi bu hafta da aktüel ürünler kampanyası başlıyor. Şok’ta bu hafta 12 Şubat – 19 Şubat 2020 aktüel ürünler kampanyası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte aktüel ürünler kampanyasının detayları…

15 Şubat 2020 Cumartesi 14:14
Şokta bu hafta 12 Şubat – 19 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası

Türkiye’nin pek çok noktasındaki şubeleri ile vatandaşların en uğrak noktalarından biri olan Şok marketlerde her hafta olduğu gibi 12 Şubat ve 19 Şubat haftasında da hangi aktüel ürünlerde kampanya düzenleneceği merak edilen konulardan biri olarak görülüyor.

Şok marketlerde 12 Şubat ile 19 Şubat tarihleri arasında vatandaşların beğenisine sunulacak olan aktüel ürünlere göze en çok 50 TL fiyatı ile Teba su ısıtıcı, 119 TL fiyatı ile alpina aspiratör, 65 TL fiyatı ile tekli portmanto, 90 TL fiyatı ile döküm derin tencere ve 50 TL fiyatı ile çelik köfte tenceresi dikkat çekiyor.

İşte Şok marketlerde 12 Şubat ile 19 Şubat tarihleri arasında satışa sunulacak olan aktüel ürünler…

Son Güncelleme: 15.02.2020 14:14
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