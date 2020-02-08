Son Dakika: Maltepe, Kartal ve Cevizli'de elektrik kesintisi olacak!

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Ayedaş'tan konu ile ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Ayedaş tarafından yapılan, planlı kesintiler listesinde Maltepe, Cevizli ve Kartal ilçeleri yer almamaktadır.

Bu akşam sıralarında Kartal, Maltepe ve Cevizli'de yaşanan elektrik kesintisinin arızadan dolayı olduğu düşünülüyor ve çalışmalara başlandı.

9 Şubat Planlı Kesinti Olacak Yerler

Kartal 'ta 9 Şubat günü yapılacak planlı kesinti şu şekilde;

08:30 - 15:00 saat aralığında

Yunus Mahallesi, Sarıköy Sokağı

Maltepe 'deki planlı kesinti şu şekilde;

23:00 - 23:59 saat aralığında

Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu

Sancaktepe 'deki planlı kesinti şu şekilde;

10:00 - 14:10 saat aralığında

Eyüp Sultan Mahallesi, Vadi Sokak

Şile 'deki planlı kesinti ise şu şekilde;

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: TAMİRHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: FABRİKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: İSKELE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: ÇIRAK