Son Dakika: Maltepe, Kartal ve Cevizli'de elektrik kesintisi olacak!

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Ayedaş'tan konu ile ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Ayedaş tarafından yapılan, planlı kesintiler listesinde Maltepe, Cevizli ve Kartal ilçeleri yer almamaktadır.
Bu akşam sıralarında Kartal, Maltepe ve Cevizli'de yaşanan elektrik kesintisinin arızadan dolayı olduğu düşünülüyor ve çalışmalara başlandı.
9 Şubat Planlı Kesinti Olacak Yerler
Kartal 'ta 9 Şubat günü yapılacak planlı kesinti şu şekilde;
08:30 - 15:00 saat aralığında
Yunus Mahallesi, Sarıköy Sokağı
Maltepe 'deki planlı kesinti şu şekilde;
23:00 - 23:59 saat aralığında
Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu
Sancaktepe 'deki planlı kesinti şu şekilde;
Eyüp Sultan Mahallesi, Vadi Sokak
Şile 'deki planlı kesinti ise şu şekilde;
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: TAMİRHANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: FABRİKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: İSKELE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: ATATÜRK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: ÇIRAK