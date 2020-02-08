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Son Dakika: Maltepe, Kartal ve Cevizli'de elektrik kesintisi olacak!

Alınan bilgilere göre Maltepe, Kartal ve Cevizli'nin belli bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanmaya başladı. Vatandaşlar tarafından merak edilen elektrik kesintisi ne zaman düzelecek? İşte, Ayedaş tarafından gelen açıklama...

08 Şubat 2020 Cumartesi 13:06
Son Dakika: Maltepe, Kartal ve Cevizli'de elektrik kesintisi olacak!

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Ayedaş'tan konu ile ilgili henüz net bir açıklama gelmedi. Ayedaş tarafından yapılan, planlı kesintiler listesinde Maltepe, Cevizli ve Kartal ilçeleri yer almamaktadır. 

Bu akşam sıralarında Kartal, Maltepe ve Cevizli'de yaşanan elektrik kesintisinin arızadan dolayı olduğu düşünülüyor ve çalışmalara başlandı.

9 Şubat Planlı Kesinti Olacak Yerler

Kartal 'ta 9 Şubat günü yapılacak planlı kesinti şu şekilde;

08:30 - 15:00 saat aralığında    

Yunus Mahallesi, Sarıköy Sokağı

Maltepe 'deki planlı kesinti şu şekilde;

23:00 - 23:59 saat aralığında 

Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu 

Sancaktepe 'deki planlı kesinti şu şekilde;

10:00 - 14:10 saat aralığında   

Eyüp Sultan Mahallesi, Vadi Sokak

Şile 'deki planlı kesinti ise şu şekilde;

09:00 - 18:00 saat aralığında    

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: TAMİRHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: FABRİKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: İSKELE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: ATATÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALİBEY - Sokak: ÇIRAK

Son Güncelleme: 08.02.2020 13:06
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