Sosyal güvencesi olmayanlara devlet tarafından yapılan yardımlar nelerdir?

Devlet, yardım ihtiyacı bulunan vatandaşlara maddi olanaklar sağlamaktadır. Özellikle de sosyal güvencesi bulunmayan kişiler yönelik maddi yardımlar sunularak vatandaşlar bunlar istifade edebilmektedir.

Sosyal güvencesi olmayanlara hangi yardımlar yapılıyor?

Hazırlanan eylem planı kapsamında işsiz olan vatandaşların iş sahibi olabilmesi için pek çok proje hazırlanmaktadır. Geliri olmayan ve iş bulma konusunda endişeler yaşayan vatandaşlara öncelik verilen projelerin yanı sıra maddi destek programları da bulunmaktadır.

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara;

65 yaş aylığı,

Fakirlik maaşı,

Yakacak yardımı,

Barınma yardımı,

Gıda desteği,

Dul maaşı,

Engelli yardımı,

18 yaş altı engelli yakınına aylık yardımlar,

Çocuğa sağlık yardımı gibi olanaklar tanınmaktadır.

65 yaş aylığı nedir?

Sosyal güvencesi olmayan yaşlılar 65 yaş aylığından yararlanabilmektedir. 65 yaş ve üzerindeki ihtiyaç sahipleri aylık 146 TL’lik devlet desteğinden yararlanabiliyor. Ülkemizde 700 binden fazla kişi 65 yaş aylığı almaktadır.

Fakirlik yardımı nedir?

Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahipleri fakirlik yardımı alabilmektedir. Devletin sağladığı iş olanaklarından yararlanamayan veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar fakirlik yardımı alabilirler. Fakirlik maaşı alınabilmesi için ihtiyaç sahiplerinin bağlı bulundukları il veya ilçelerdeki sosyal yardımlaşma vakıflarına başvuru yapması gerekmektedir.

Yakacak yardımı nedir?

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar yakacak yardımından yararlanabilirler. Herhangi bir güvenceye sahip olmayan ve maddi sıkıntı yaşayan vatandaşların kışlık yakacakları yardım ediliyor. Vatandaşlara devlet tarafından her kış 500 kilogram kömür verilmektedir.

Barınma yardımı nedir?

Sosyal güvencesi olmayanlara barınma yardımı olanağı sağlamaktadır. Kira ödemekte zorlanan başvuru sahiplerine aylık 317 TL barınma aylığı ödenir.

Gıda yardımı nedir?

Sosyal güvencesi olmayan, maddi durumu yetersiz olan kişilere aylık 274 TL gıda yardımı yapılmaktadır.

Eşi vefat eden kadınlar için dul aylığı nedir?

Sosyal güvencesi bulunmayan ve eşi vefat eden kadınlara dul aylığı bağlanmaktadır. Geçim zorluğu yaşayan kadınlara aylık 250 TL dul aylığı bağlanmaktadır.

Engelli yardımı nedir?

Sosyal güvencesi olmayan ve bu gerekçeyle çalışamayacak durumdaki kadınlara aylık 261 TL engelli yardımı ödemesi yapılır.

18 yaş altı engelli yakınına aylık nedir?

Sosyal güvencesi 18 yaş altı engellilerin yakınlarına aylık 261 TL destek verilmektedir.

Çocuk sağlık yardımı nedir?

Sosyal güvencesi olmayan çocuklara herhangi bir sağlık problemi söz konusu olduğunda aylık 30 TL ödeme yapılır. Bu tutar üniversite öğrencileri için 200 TL olmakla birlikte bir defaya mahsus olmak suretiyle geri ödemesiz 12 bin TL destek de sunulmaktadır.