İstanbul 12°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110599
ALTIN
282.517
DOLAR
5.9363
STERLİN
7.7452
EURO
6.6025

Sosyal güvencesi olmayanlara devlet tarafından yapılan yardımlar nelerdir?

Sosyal devlet anlayışıyla maddi olanaksızlıklar yaşayan dezavantajlı gruplara devlet tarafından çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Peki maddi olanakları yetersiz ve sosyal güvencesi olmayanlara devlet tarafından yapılan yardımlar nelerdir? İşte dezavantajlı gruplar için devlet tarafından sunulan yardım olanakları.

19 Aralık 2019 Perşembe 15:48
Sosyal güvencesi olmayanlara devlet tarafından yapılan yardımlar nelerdir?

Devlet, yardım ihtiyacı bulunan vatandaşlara maddi olanaklar sağlamaktadır. Özellikle de sosyal güvencesi bulunmayan kişiler yönelik maddi yardımlar sunularak vatandaşlar bunlar istifade edebilmektedir.

Sosyal güvencesi olmayanlara hangi yardımlar yapılıyor?

Hazırlanan eylem planı kapsamında işsiz olan vatandaşların iş sahibi olabilmesi için pek çok proje hazırlanmaktadır. Geliri olmayan ve iş bulma konusunda endişeler yaşayan vatandaşlara öncelik verilen projelerin yanı sıra maddi destek programları da bulunmaktadır.

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara;

65 yaş aylığı,

Fakirlik maaşı,

Yakacak yardımı,

Barınma yardımı,

Gıda desteği,

Dul maaşı,

Engelli yardımı,

18 yaş altı engelli yakınına aylık yardımlar,

Çocuğa sağlık yardımı gibi olanaklar tanınmaktadır.

65 yaş aylığı nedir?

Sosyal güvencesi olmayan yaşlılar 65 yaş aylığından yararlanabilmektedir. 65 yaş ve üzerindeki ihtiyaç sahipleri aylık 146 TL’lik devlet desteğinden yararlanabiliyor. Ülkemizde 700 binden fazla kişi 65 yaş aylığı almaktadır.

Fakirlik yardımı nedir?

Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahipleri fakirlik yardımı alabilmektedir. Devletin sağladığı iş olanaklarından yararlanamayan veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar fakirlik yardımı alabilirler. Fakirlik maaşı alınabilmesi için ihtiyaç sahiplerinin bağlı bulundukları il veya ilçelerdeki sosyal yardımlaşma vakıflarına başvuru yapması gerekmektedir.

Yakacak yardımı nedir?

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar yakacak yardımından yararlanabilirler. Herhangi bir güvenceye sahip olmayan ve maddi sıkıntı yaşayan vatandaşların kışlık yakacakları yardım ediliyor. Vatandaşlara devlet tarafından her kış 500 kilogram kömür verilmektedir.

Barınma yardımı nedir?

Sosyal güvencesi olmayanlara barınma yardımı olanağı sağlamaktadır. Kira ödemekte zorlanan başvuru sahiplerine aylık 317 TL barınma aylığı ödenir.

Gıda yardımı nedir?

Sosyal güvencesi olmayan, maddi durumu yetersiz olan kişilere aylık 274 TL gıda yardımı yapılmaktadır.

Eşi vefat eden kadınlar için dul aylığı nedir?

Sosyal güvencesi bulunmayan ve eşi vefat eden kadınlara dul aylığı bağlanmaktadır. Geçim zorluğu yaşayan kadınlara aylık 250 TL dul aylığı bağlanmaktadır.

Engelli yardımı nedir?

Sosyal güvencesi olmayan ve bu gerekçeyle çalışamayacak durumdaki kadınlara aylık 261 TL engelli yardımı ödemesi yapılır.

18 yaş altı engelli yakınına aylık nedir?

Sosyal güvencesi 18 yaş altı engellilerin yakınlarına aylık 261 TL destek verilmektedir.

Çocuk sağlık yardımı nedir?

Sosyal güvencesi olmayan çocuklara herhangi bir sağlık problemi söz konusu olduğunda aylık 30 TL ödeme yapılır. Bu tutar üniversite öğrencileri için 200 TL olmakla birlikte bir defaya mahsus olmak suretiyle geri ödemesiz 12 bin TL destek de sunulmaktadır.

Son Güncelleme: 19.12.2019 15:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymakamlıktan önemli açıklama! Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi
Kaymakamlıktan önemli açıklama! Büyükada'da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi
Mersin'de temizlik işçisi hem oynadı hem temizledi, Sosyal medya yıkıldı
Mersin'de temizlik işçisi hem oynadı hem temizledi, Sosyal medya yıkıldı
Mersin'de helikopter destekli 500 polisli uyuşturucu operasyonu
Mersin'de helikopter destekli 500 polisli uyuşturucu operasyonu
TOKİ 100 bin konut projesinde emekliler listeden çıkarıldı
TOKİ 100 bin konut projesinde emekliler listeden çıkarıldı
Yargıtay'dan yeni karar! Kül tablası artık silah sayılacak
Yargıtay'dan yeni karar! Kül tablası artık silah sayılacak
İstanbul'da Alevi ailelerin olduğu apartmana, 'Gebereceksin' yazan kişi bulundu!
İstanbul'da Alevi ailelerin olduğu apartmana, 'Gebereceksin' yazan kişi bulundu!

Popüler Haberler

Bu hafta vizyonda hangi filmler var? Bu hafta vizyona girecek 9 film ve fragmanı
Telefon suya düşerse ne yapılmalı? Telefon suya düştüğünde kurtarmak için yapılması gerekenler
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi kimdir? Gerçek adı nedir? İbrahim Çelikkol hakkında bilgiler
Ramo dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? Show tv ramo ne zaman başlayacak?
2020 Almanya işçi alımı şartları neler? Almanya nitelikli işçi alımı başvuru adresi ve adaylar için şartlar
Mucize Doktor Ela neden yok? Diziden neden ayrıldı? Ela diziye geri dönecek mi?
Sigortam var ama hastanede gözükmüyor, muayene olamıyorum, sebebi nedir?
Sigortam asgari ücretten yatırılıyor gösteriliyor? Sigortam eksik yatıyor, ne yapmalıyım?
Gelir testi nedir, ne demektir? Gelir testi ne işe yarar? Kimler gelir testi yaptırmalıdır?
Gelir testi başvurusu nasıl, nereden yapılır? Gelir testi için nereye başvurulur?
Ocak 2020'de Netflix'te yayınlanacak dizi, film ve belgeseller
Yapı Kredi eğitim kredisi başvurusu nasıl yapılır? Yapı Kredi eğitim kredisi şartları ve faiz oranları
Aile gelir belgesi nereden alınır? E-Devlet aile gelir belgesi alma
HBO 2020 hangi diziler yayınlanacak? HBO 2020 programını video ile tanıttı!
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman dizisine girecek mi? Engin Altan Düzyatan diziye ne zaman girer?
Serebral Palsi hastalığı yeni doğan bebeklerde nasıl anlaşılır?
Kabin memuru nedir? Kabin memuru ( host / hostes ) nasıl olunur?
Evde doğal aloe vera kremi yapılışı ve cilde faydaları
Yeni Hayat dizisi ne zaman başlayacak? Yeni hayat dizisi kanalı ve oyuncuları
Sefirin Kızı Kavruk Ömer kimdir? Gerçek adı nedir? Edip Tepeli hakkında bilgiler
Yemekteyiz Emine Sursavur yarışmadan elendi mi? Emine Sursavur neden diskalifiye oldu? Yemekteyiz'de diskalifiye şoku!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.