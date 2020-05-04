Sosyal yardımlar kömür yakacak yardımı nasıl alınır?

Kömür yardımı nedir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahibi ailelere temel ihtiyaçlardan biri olan ısınma için kömür yardımı yapılır. Yapılan yardımlar vakıfların olanaklarına göre değişiklik gösterir. Kimi yardımlar ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar ulaştırılırken kimi yardımlar coğrafi ve hava şartları nedeniyle kişilerin gidip alabileceği bir noktaya bırakılır. Birçok vakıf artık bu işi ihale şeklinde yapmaktadır ve kapılarına kadar ulaştırmaktadır.

Yakacak yardım başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

İhtiyaç sahiplerini en çok merak ettiği soruların başında kış aylarında kömür yardım başvurusu nereye yapılır sorusu oluyor. Yardımlar her yıl olduğu gibi bu yılda yapılmaya devam edecek. Kömür yardımı almak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapabilecekler. Daha öncesinde kömür yardımı başvurusu olanların dosyaları vakıflarda varsa başvuru hane ziyaretlerine sıraya alınıyor. Yaşanılan bazı sorun ve aksamalar dolayısıyla hane ziyareti sırası için şartlarınız tutmazken yardım sırasında maddi durumda yaşanan değişmeler göz önüne alın malı ve yeni başvuru yapılması tavsiye edilir.

Yakacak yardımı ne zaman dağıtılacak?

Kömür yardımlarını dağıtılması vakıflar tarafından farklı planlamayla dağıtılır. T.C Kömür işletmelerinin ulaşma şartları ve yaşanılan konumun iklimi ve coğrafyası göz önüne alınıp yardım kış ayında da yapılabilir yaz ayında da yapılabilir.

Kömür yardımı başvuru dilekçesine nereden ulaşabilirim?

Kömür yardımı başvurusu için ihtiyaç sahiplerinin bir dilekçe yazması koşulu olmaksızın dosyalarının bulunduğu vakıflara kimlikleriyle başvurularını yapabileceklerdir. Başvuru için gerekli olan evraklar o esnada kişiye verilecektir.

Kömür yardımı başvuru şartları

İhtiyaç sahibi ailelerin kömür yardımı alabilmesi için bağlı olduğu vakıfta bir dosyasının bulunması gerekir. Dosyası olmayan kişilerin kimlikleri ile bağlı oldukları vakfa başvuruda bulunması gerekir.

Yakacak yardımı talep edilen hanede sigortası bir bireyin olmaması gerekmektedir. Sosyal güvencesi olan haneler yardımdan yararlanamamaktadır.

Hanede aktif bir vergi kaydı bulunmamalıdır.

Başvuru yapılan hanenin nüfus müdürlüğündeki adresiyle ikamet ettiği adresin aynı olması gerekmektedir. Kömür yardımının yanlış bir adrese gitmesi durumunun önlenmesi için bu şart gereklidir.

Bu şartlara ek olarak vakıflar kendi şartlarını belirleyebilir. Kimisi hanede araç bulunmaması şartını koyarken kimi vakıf 30 dönümden fazla arazisi olmaması şart koyabilir.

Bağlı bulunduğunuz vakıfta bir dosyanız bulunduğunda ve sosyal incelemeciler bir yıl içinde evinize incelemeye gelmişse yeni bir başvuru yapılmasına gerek kalmamaktadır.

Ne kadar yakacak yardımı yapılmaktadır?

İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılabilmesi için birtakım koşullara sahip olması gerekmektedir;

İhtiyaç sahibi ailelere hane başına 30 torba yani yaklaşık 750 kg kadar kömür yardımı yapılır.

Kömür yardımı sorgulama işlemi, günümüzde oldukça rahat yapılmaktadır. E-devlet üzerinden sosyal yardım sorgulama kısmından sorgulama işlemi yapılabilmektedir.