Şovun böylesi! Ünlü fenomen milyonluk cipini helikopterden aşağı attı

Rusya'da blogger'lik yapan ve aynı zamanda YouTube kanalı olan Igor Moroz isimli bir fenomen sıra dışı bir olay gerçekleştirdi.

Binlerce takipçi ve aboneye sahip olan Moroz, iki yıldır para biriktirip aldığı milyonluk cipini sırf kendisinden sıkıldığı için helikopterden aşağı attı.

Ünlü fenomenin aracı helikoptere bağladıktan sonra metrelerce yükseğe çıkartıldı. Daha sonra helikopterin bağlandığı taşıyıcı halatlar serbest bırakıldıktan sonra yere çakılan cip hurdaya döndü.

Bu olayı ise video görüntüsü olarak kaydeden Moroz ise yere düştükten sonra dümdüz olan milyonluk aracının üzerine çıkarak, “Bunu neden yaptığımı muhtemelen bana soracaksınız. Bu benim hayalimdeki arabaydı, iki yıl önce para biriktirerek arabayı satın aldım. Hayal kırıklığına uğramaya başladım, bıktım ve arabayı bu hale getirdim” diye konuştu.

Çektiği görüntüleri de ayrıca Youtube kanalından paylaşan Moroz’un videosu kısa sürede 1 milyondan fazla kez tıklanarak izlenme rekoru kırdı.