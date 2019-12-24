Sözleşmeli er maaşları ne kadardır? Sözleşmeli er tazminat hakkı ve maaş bilgileri

Güncel sözleşmeli er maaşlarının hesaplaması yapılırken hizmet süreli önemli bir faktör haline gelmektedir. Sözleşmeli erlerin maaşları 5 bin TL’ye kadar çıkabilirken ere göre farklılık göstermektedir.

Sözleşmeli Er Maaşı Ne Kadardır?

Sözleşmeli er maaşının tutarları bazı faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Bu faktörler: hizmet yılı, atanılan kadro görevi, görev yapılan birliğin konumu, başvuru sahibinin evli veya bekar olması, çocuğunun olup olmaması gibi şeylerdir. Sabit bir sözleşmeli er maaşı yoktur. Fakat erlerin maaşı, 3.750 TL ile 5.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Deniz Kuvvetleri Sözleşmeli Erlerin Aldığı Maaş Ne Kadardır?

Deniz Kuvvetleri’ne bağlı olarak çalışan sözleşmeli erler için belirlenmiş en düşük ücret 4.000 TL’dir. En fazla ücret ise 4.500 TL’dir. Çalışılan bölge eğer terör bölgeleri dışında kalıyor ise 3.800 TL’den 4.000 TL’ye kadar bir ücretlendirme vardır. Deniz Kuvvetleri’nde de diğerleri gibi terör bölgesinde olanlara daha fazla maaş hakkı tanınmaktadır. Maaşta ortalama 600 TL ile 700 TL arasında bir fark oluşmaktadır. Deniz Kuvvetleri’ne bağlı olarak çalışan sözleşmeli erlerin maaşlarının artmasında kıdem büyük derecede önemlidir. Erlerin kıdemleri arttıkça aldıkları maaşlar da artmaktadır.

Sözleşmeli Er Doğu Maaşı Ne Kadar Belirlenmiştir?

Sözleşmeli erlerin doğuda görev yapması, alacakları maaşı arttırmaktadır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sözleşmeli er alımı daha çok yapılır ve alımı yapılan personel en çok doğuda görevlendirilir. Doğu bölgesi herkesin bildiği gibi operasyon bölgesidir ve terörle mücadele çalışmaları yürütülür. Bunun için doğuda görev yapmak diğer bölgelere göre daha zor ve daha fazla cesaret isteyen bir durumdur. Bundan dolayı sözleşmeli erlerin maaşlarını yükselten durumlar arasında en fazla yükseliş bu statüdür.

Uzman Çavuş Maaşları Ne Kadardır?

Uzman erbaşların aldıkları ücretler göreve başlama sürelerine göre değişiklik gösterir. Uzman çavuşların maaşlarını etkileyen unsurlar: medeni durumları, çocuk sayıları, dereceleri ve hizmet yılları olarak belirlenmiştir. Göreve yeni başlayanlar 4.452 TL ile 4.791 TL arasında bir ücret almaktadırlar. Uzman çavuşların evlenmeleri, çocuk sahibi olmaları ve hizmet sürelerinin artması maaşlarının yükselmesine sebebiyet vermektedir.

Astsubay Maaşları Ne Kadardır?

Astsubay rütbesinde olan birinin aldığı maaş ortalama 4.000 TL ile 5.500 TL arasında değişiklik göstermektedir. Maaşlarda değişiklik yaşanmasına neden olabilecek durumlar ise şu şekildedir: kıdem, tazminat, sınıf, görev, aile ve çocuk... Gerekli şartların sağlanması ile beraber astsubayların maaşlarında artış gözlenebilmektedir.

Subay Maaşları Hangi Aralıktadır?

Subayların aldıkları maaşlar diğer er türlerinde de olduğu gibi görev yaptıkları bölgelere ve rütbelerine göre değişmektedir. Ortalama olarak 4.000 TL’den 7.500 TL’ye kadar maaş alabilirler. Subayların hizmet yılı arttıkça maaşlarında da artış görülmektedir.

Sözleşmeli Er Tazminat Hakkı Ne Kadardır?

Sözleşmeli er olarak çalışanlar sözleşme sürelerini tamamladıkları takdirde tazminat ödemesi almaya hak kazanmaktadırlar. Bu ödemenin bir diğer adı da ikramiye ödemesidir. Sözleşmeli er olarak hizmet verdikleri yıla bağlı olarak tazminat ödemesi alınmaktadır. Bu durum uzman çavuşlar için de geçerlidir. Sözleşmeli erlerin sözleşme süresi ilk 3 yıl olarak belirlenmiştir.

Sözleşmeli erler 3 yıllık süreleri dolduktan sonra tekrar sözleşme yapabilme hakkına sahiptirler. Erlerin sözleşme yapmamaları durumunda son sözleşmeli er maaşlarını alma ve sözleşme süresinin dolmasının ardından yaklaşık 45 bin TL ikramiye alma hakları vardır. Fakat ikramiye tutarı her kişiye göre değişiklik göstermektedir. Erlerin görevi bırakmamaları durumunda ise 4 yıllık bir sözleşme daha imzalama hakları bulunmaktadır.

Sözleşmeli er olarak erlerin en fazla 7 yıl görev yapabilme şansı vardır. 7 yıllık görev sürenin bitmesi ile beraber 95 bin TL’nin üzerinde ve yaklaşık 100 bin TL kadar tazminat alabilme hakkı oluşmaktadır.

Ayrıca tazminat alabilmek için sözleşme süresinin dolmasını beklemeye gerek yoktur. Sözleşmenin erken feshedilmesi durumunda da aynı şekilde ikramiye verilmektedir.

Sözleşmeli Er Özlük Hakları Nelerdir?

Sözleşmeli er ve erbaşlara tanınan haklar şu şekilde belirtilmiştir:

-Barınma, giyecek, bakım, ikmal ve iaşe hakları devlet tarafından karşılanmaktadır. Bütün sözleşmeli er ve erbaşları kapsayan bir durumdur ve ön sözleşme dönemi için de geçerlidir.

-Ön sözleşmenin imzalanmasını takiben sigortalı oldukları için SGK sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler.

-Eğitim birliğinde oldukları süre boyunca sözleşmeli erlerin aylık aldıkları maaş tutarının üçte ikisi kadar maaş alabilmektedirler. Eğitim süreci tamamlandıktan sonra esas sözleşme imzalandığında normal sözleşmeli er maaşı almaya başlamaktadırlar.

-45 gün izin hakkına sahiptirler. Bu 45 günün 30 günü kanunu yıllık izin ve 15 günü de mazeret izni olmaktadır.

-Eğer 3 yıl sözleşmeli er olarak görev yapılır ise bu durumda askerlik görevi yerine getirilmiş olarak sayılmaktadır.

-İlk sözleşme süresinin dolması ile beraber başvuru yapıp sınava girerek uzman erbaş veya astsubay olabilme imkanı bulunmaktadır.

-Sözleşme süresi dolduktan sonra tazminat haklarının olması ile beraber hizmet sürelerinin yarısı kadar bir süre SGK sağlık hizmetlerinden de yararlanmaları mümkündür.

-Sözleşmeli erler eğer 7 yıl sözleşmeli olarak çalışırlarsa 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında devlet memuru olarak görev yapmaya başlayabilirler.

Sözleşmeli Erlerin Çalışma Koşulları Nelerdir?

Sözleşmeli askerlerin çalışma şartları şu şekildedir:

-3 yıllık başlangıç sözleşmesi bittikten sonra yapılacak olan sözleşmenin süresi en az 1 yıl ve en fazla 4 yıl olabilmektedir.

-Çalışma süreleri boyunca sigortalı olarak çalıştırılmaktadırlar.

-Ön sözleşme dönemlerinde de istifa etme ve görevden ayrılma hakları vardır.

-Sözleşmeli erler 1 yıllık hizmetlerinin sonunda onbaşı ve iki yıllık hizmetlerinin sonunda da çavuş olmaktadırlar.

-Çalışma süreleri içerisinde normal erler gibi kışlada kalmaları gereklidir. Evli olsalar dahi evlerine gidememektedirler.

-Özel silah taşıma yetkileri olmadığı için görev silahından başka silah taşıyamamaktadırlar.

-Ön sözleşme dönemlerinde yıllık izin kullanmazlar. Mazeret izni olarak izin kullanabilmektedirler.

Deniz Kuvvetleri Sözleşmeli Er Nasıl Olunur?

Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er başvuru kılavuzlarını yayınlamaktadır. Bu kılavuzlar göz önüne alınarak güncel başvuru tarihleri içerisinde başvurular yapılabilmektedir. Yapılan başvurular inceleme altına alınmaktadır ve sonrasında sonuçlar açıklanmaktadır. Değerlendirme sürecinde adaylar içinde derecelendirme, sınıflandırma ve güvenlik soruşturması da gerçekleştirilmektedir. Aşamaları başarı ile tamamlayanlar göreve başlamaktadırlar.

Sözleşmeli Erlerin Memur ve Astsubay Olabilmeleri İçin Ne Gereklidir?

Öncelikle sözleşmeli erlerin memur olabilmeleri için 7 yıllık görev sürelerini tamamlamış olmaları gereklidir. Olumlu nitelik belgelerinin var olması durumunda eğer 29 yaşını doldurmamışlarsa 3 yılın sonunda astsubay olabilecekleri gibi 7 yılın sonunda da memur olabilmektedirler. Ayrıca orduevi ve askeri kamplardan da faydalanma hakları olmaktadır.

Sözleşmeli Er Olabilmek İçin Gerekli Başvuru Şartları Nelerdir?

Sözleşmeli er olabilmek için bazı şartlar gereklidir. Sözleşmeli asker başvuru koşulları şöyle sıralanmıştır:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-En az ilköğretim mezunu olmak

-20 yaşını doldurmuş olmak fakat 25 yaşını henüz tamamlamamış olanlar başvuruda bulunabilmektedirler.

-Disiplin suçu nedeni ile daha önce askeri kurumlardan uzaklaştırılmamış olmak

-Yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak

-Daha önce uzman er ve erbaş olarak görev yapmamış olmak

-Sözleşmeli er maaşı alacak sözleşmeli erlerin başka bir kuruma karşı hizmet zorunluluğunun olmaması gereklidir.