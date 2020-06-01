Spor salonlarında alınan koronavirüs tedbirleri belli oldu

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılması öngörülen spor salonları, normalleşme süreci olarak belirlenen 1 Haziran gününde tekrar faaliyetlere açıldı. Kovid-19 tedbirlerinin devam ettiği bu süreç içerisinde spor salonlarında alınacak tedbirlerde yeni düzenlemeler de yapıldı. Buna göre; Sağlık Bakanlı'nın sunduğu 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin açıklanan yeni güncellemeside işletmelere iletildi.

Alınacak koronavirüs tedbirlerinde, spor salonlarına gelen müşterilerin daha önceden randevu ile belirleneceği, salon içerisindeki kişi sayısının spor yapılacak alanda her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırması, takım oyunları ve yakın temas sporlarından olan boks, güreş gibi branşların bir süre daha yapılmamasının uygun olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlı tarafında hazırlanan salgın yönetimi ve çalışma rehberi'ne, 30. madde olarak eklenen "Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler"e göre koronavirüs enfeksiyonunun en çok bulaş gösterdiği ve konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olduğu, damlacıkların temas ettiği yüzeylere dokunuması durumunda hastalığın daha çabuk bulaşabildiğine dikkat çekilerek hem spor salonu çalışanının hemde spor yapmak için salona gelen müşterinin Kovid-19 kapsamında sağlığını korumak için belirlenen kurallara mutlk derecede uyma zorunluğu olması gerektiği kaydedildi.

"Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler"de diğer maddeler şöyle sıralandı:

* Spor salonlarında çalışma koşulları nedeniyle müşterilerin birbiri ve çalışanlarla yakın teması söz konusudur. Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanmalı.

* Spor salonundaki koşu bandı/bisiklet gibi ekipman aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirilmeli.

* Müşteriler randevu ile kabul edilmeli. İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulmalıdır. Bu kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilir.

* Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kaydedilmeli. (Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta kimlerin geldiği ve çalıştığı kaydedilmelidir).

* Spor salonlarının giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı ve düzenli olarak boşaltılmalı.

* Spor salonları üyeleri ile sözleşmelerine Kovid-19 politikaları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklama eklemeli.

* Kronik hastalığı olanların, 65 yaş üstündekiler ile huzurevi, cezaevi, bakım merkezi çalışanlarının, çalıştıkları ortamda bulaştırma riski olduğundan spor salonlarına gitmemeleri önerilir.

* Takım oyunlarının ve yakın temas gerektiren (boks, güreş gibi) sporların yapılmaması uygundur. Bu sporlardan temassız antrenman yapabilenler bireysel olarak ve 2 metre mesafe şartı ile antrenman yapabilir. Temas gerektirmeyen sporlar kişiler arası sosyal mesafe (En az 2 metre) korunarak yapılabilir.

* Spor salonuna maskesiz müşteri/çalışan alınmamalı. Spor salonunda da maske takmaya devam edilmeli, N95/FFP2 maskeler kullanılmamalı.

* Kafe tarzı yeme içme bölümleri Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine göre hizmet verebilir.

* Müşterilerin kullandığı egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulmalı."

* Spor salonuna misafir alınmaması gerektiği de vurgulanan rehberde, spor salonlarında, egzersiz aralarındaki dinlenme molaları dışında, müşterilerin beklemesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ve tüm spor salonlarına sunulan rehberde, "Spor salonunda su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kağıt havlular bulunması sağlanmalı. İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalı. Her müşteri için tek kullanımlık malzeme kullanılmalı, tek kullanımlık malzeme sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60 derecede yıkanmalı. Mümkünse koşu bandı ve ağırlık çalışılan alanlar ayrılmalı. Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları teşvik edilmeli. Ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler yüzde 70'lik alkol ile temizlenmeli" maddelerine de yer verildi.

Ağırlık .çalışma grupşarının birden fazla kişinin setlerini paylaşarak aynı anda kullanmaya sunulmamasına dikkat çekilen rehberde, şu maddeler de yer aldı:

* Bir kişinin istasyonla işi tamamen bittikten sonra diğer müşteri kullanmalı, her müşteri sonrası cihazın el ve vücutla temas eden noktaları silinerek dezenfekte edilmeli.

* Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücutla temas edilen noktaları her misafir kullanımı sonrası mutlaka silinerek dezenfekte edilecektir. Kullanımdan sonra cihazların silinmesi ile ilgili uyarı afişleri spor salonu içinde farklı noktalara asılacaktır. Bu konuda sesli ananaslar yapılacaktır."

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 14:24