Ssk birikmiş prim sorgulama nasıl yapılır? Birikmiş Ssk para ödemesi yapılır mı?

SSK’da birikmiş paranızı alabilmeniz mümkündür. Çalışma süresi zarfında adınıza yatırılan primlerin tamamını SSK üzerinden çekebilme hakkına sahipsiniz. SSK’lılar, Bağ-Kur’lular, emeklilik yaşı ve çalışma süresi dolanlar, emeklilik yaşı dolan ancak primi eksik kalan kişiler primlerini alabilme hakkına sahiptir.

SSK’da biriken paranızı alabilmeniz için yaş şartının dolması gerekmektedir. Genellikle erkeklerde 25, kadınlardaysa 20 yıl tamamlandıktan sonra birikmiş paralarınızı çekebilirsiniz.

SSK’da birikmiş paranın tamamı nasıl alınır?

SSK’da biriken paranın tamamını alabilmek için SSK’nın belirlediği şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu bağlamda başvuru yaptığınız süreçte çalışıyorsanız SSK birikmiş paranızın tamamını alamazsınız. Öte yandan SSK biriken para, emeklilik hakkı elde eden vatandaşlara prim hakkı olarak geri dönüş yapar. Bu hizmetler Bağ-Kur veya Emekli Sandığı kapsamında verilemez. Bağ-Kur kapsamında emekli olacak vatandaşlar emekli olmasa dahi prim günlerini sonradan ödeyerek emekli olabiliyor.

SSK biriken para nasıl hesaplanır?

SSK biriken prim payı hesaplamaları kişinin ölüm, yaşlılık ve malullük prim oranlarının toplamına bağlı olarak hesaplanır. Bu değerin yaklaşık yüzde 20’si dikkate alınır, SSK birikmiş para hesaplanır. Öte yandan SSK birikmiş paraları, çalışma süresi zarfında prim ne kadar yüksekse o kadar yüksek olur. SSK kapsamında biriken paranızı almanız halinde emeklilik hakkınızdan da vazgeçeceğinizi aklınızda bulundurmanız gerekiyor. Paranızı aldıktan sonra dilerseniz prim günlerinizi ödeyip emeklilik hakkı kazanmayı isteyebilirsiniz.

SSK birikmiş parayı kimler alabilir?

SSK birikmiş prim parası başvuru detayları

SSK biriken primler, emeklilik için şartlarını sağlayan vatandaşlar tarafından alınabilir. 20 ve 25 yılı dolduran ve emeklilik yaşına gelen kişiler toplu primlerini alabilmektedir. Öte yandan parayı alabilmek için işyerinde veya kendi iş yerinde çalışmaması gerekiyor. Sigortalı kişinin hayatını kaybetmesi halinde varisler de bu paradan yararlanabilirler. SGK ödemeyi kendiliğinden yapıyorsa başvuruda bulunmanız gerekiyor.

SSK birikmiş para alabilmek için başvuruda bulunabilmek için SGK’ya başvuruda bulunmanız gerekiyor. Başvuru esnasında dilekçe yazılır ve kimlik fotokopinizi vermeniz yeterli olur. 4A kapsamında çalışan kişilerin işyerinin bağlı bulunduğu SGK’ya ve 4B kapsamında çalışan Bağ-Kur’lular dosyalarının olduğu SGK’ya başvuru yapmalıdır.

4C’liler SGK’dan birikmiş paralarını alabilir mi?

Kamu personeli olarak çalışan vatandaşlar Emekli Sandığı’na bağlı olarak emekli olabilirler. Yaş şartını sağlayan ve emeklilik için primlerini tamamlayan vatandaşlar Kamu Görevlileri Tescil Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunacak biriken paralarını alabilme hakkına sahiptir.

Kimlere toptan ödeme yapılır?

Toptan ödeme yapılabilmesi noktasında 5510 sayılı kanun 4A SSK, 4B Bağ-Kur ve 4C kapsamında çalışmaya başlayanlara verilir. Hak sahibi herhangi bir gerekçeyle işinden ayrılmış veya işyerini kapatmışsa prim ödemelerini toptan alabilir. Primler; malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin her yıla ait tutarları hesaplanır ve hak sahibine ödenir.

SSK toplu ödeme sorgulaması nasıl yapılır?

Toplu ödeme sorgusu yapabilmeniz için e-Devlet’e giriş yaparak arama bölümüne ‘’SSK Toplu Prim Ödeme’’ yazıp aratın. Sorgulama sırasında sayfa üzerindeki toplam prim hesabıyla gerçek prim tutarı uyuşmayacaktır. Gerçek prim hesaplamaları ise SGK tarafından yapılmaktadır.

Emekli olmak isteyenler paralarını toplu olarak alabilir mi?

SGK’dan toplu prim ödemesi alabilmeniz için yaş ve çalışma süresi şartlarını sağlamanız gerekiyor. Prim günü ve sigortalılık süresinin eksikliği gerekçesiyle emeklilik hakkının elde edilmemiş olması şartı aranıyor. SGK kapsamında emeklilikten vazgeçen vatandaşlar; ölüm, malullük ve yaşlılık prim iadesini SGK’dan alabilirler. Bu bağlamda; bütün sigorta kollarındaki vatandaşlar toplu para alabilme hakkına sahiptir.