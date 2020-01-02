SSK borç sorgulama nasıl yapılır? SGK borç sorgulama ve öğrenme işlemleri

SGK, SSK ve Bağ-Kur borç sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Bu işlemlerin e-devlet üzerinden gerçekleştirilmesi hem vatandaşlara kolaylık sağlamaktadır hem de güvenli bir yöntemdir. Ancak bu işlemleri gerçekleştirebilmek için e-devlet şifresine ihtiyaç duyulmaktadır. PTT şubelerinden hızlıca alacağınız şifre ile tüm işlemlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz.

SGK işveren borç sorgulaması nasıl yapılır?

İşverenlerin borçlarını öğrenebilmesi ve primlerin kontrolünü yapabilmesi için bir sistem geliştirilmiştir. Bu sistem üzerinden SGK borç sorgulaması yapılabilmektedir. Bu hizmetten yararlanmak isteyen işverenler, SGK’nın resmi intenet sitesine girmelidir. Menüde yer alan E-SGK başlığına girerek E-Borç Sorgulama butonuna tıklanmalıdır.

Tüm bu işlemleri yapabilmek için kullanıcı adı ve şifreye ihtiyaç duyulur. SGK’dan şifre alabilmek için kurum belgesini tamamlamanız gerekir.

Kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra sizden:

Sistem şifresi

İş yeri şifresi

Güvenlik anahtarı bilgileri istenmektedir.

Bu bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde, borç sorgulama ekranına yönlendirilirsiniz. Ardından SGK giriş alanına tıklamanız gerekir.

Bağ-Kur (4B) SGK borç sorgulama işlemi nasıl yapılır?

E-devlet sistemi üzerinden Bağkur’lu vatandaşlarda sorgulama yapabilmektedir. Diğer işlemlerde olduğu gibi Bağkur sorgulamasında da T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresi gereklidir. E-devlet’e giriş yaparak ‘’web tahsilat’’ kısmına giriniz.

Ekrana gelen sorgu sayfasında sizden seçim yapmanız istenecektir. Bu seçimler:

Sorgu türü Sorgu tipi T.C kimlik numarası Güvenlik kodu’dur.

Bağkur Cari Dönem Bağkur Geçmiş Dönem Bağkur SGDP Bağkur TP şeklinde sıralanır.

4B sorgulaması yapabilmek için, sorgu türü bölümüne 4B sigortalı ödemeleri seçeneğini belirtmelisiniz. Sorgu tipinde karşınıza birden fazla seçenek çıkacaktır. Bu seçenekler:

Ardından T.C kimlik numaranızı ve güvenlik kodunuzu doğru bir şekilde girerek borç sorgula seçeneğine tıklayınız. Bu şekilde 4B Bağkur borç sorgulama işleminiz tamamlanmış olacaktır.

SSK (4A) borç sorgulama işlemi nasıl yapılır?

SSK borç sorgulama işlemi artık intenet üzerinden kolayca yapılabilmektedir. 4A SSK borç sorgulama işleminizi e-devlet sistemi üzerinden yapmanız mümkündür.

T.C kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna WEB tahsilat yazınız. Girdikten sonra karşınıza bir sorgu robotu çıkacaktır. Bu robot sorgu türü, sorgu tip,, T.C kimlik numarası ve güvenlik kodu gibi bilgiler talep etmektedir.

Sorgu türüne 4A işveren ödemeleri seçeneği işaretlenmelidir. Sorgu tipinde ise birçok seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler:

İşveren Cari Dönem İşveren Geçmiş Dönem İşveren 6111 Yapılandırma İşveren 6552 Yapılandırma Tahsilatı İşveren IPC Tahsilatı İşveren İcra Dosya Tahsilatı İşveren İcra Taksit Tahsilatı İşveren İcra Taksit Peşinatı İşveren İcra Toplam Borç Tahsilatı

Bu sorgu tiplerinden birini seçtikten sonra T.C kimlik numaranız ve güvenlik kodunu girmeniz gerekmektedir. Tüm bilgiler girildikten sonra borç sorgula butonuna tıklayabilirsiniz. Böylece SGK borç öğrenme işleminizi tamamlamış olursunuz.

Kredi kartı ile SGK borç ödemesi nasıl yapılır?

SGK kredi kartıyla online olarak borç ödeme sistemini vatandaşlara sunmuştur. SGK borç ödemesi yapmak istediğinizde kredi kartınız ya da banka kartınız ile bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Nakit ödeme ve saatlerce veznelerde bekleme yöntemine bu hizmet ile son verilmiş olundu. Ayrıca kredi kartınız ile yapacağınız SGK ödemelerinde, anlaşmalı bankalardan puan biriktirme avantajlarına sahip olabilirsiniz.

E-devlet sistemine giriş yapmanızın ardından, SGK’nın online tahsilat sayfası üzerinden kredi kartı ile ödemenizi yapabilirsiniz.