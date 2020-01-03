SSK Hizmet sorgulama nasıl yapılır? E Devlet giriş SGK-SSK hizmet sorgulama işlemleri

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanların her türlü sorgulamalarını online olarak yapabileceği bir sistem oluşturmuştur. Bu sorgulama işlemleri içinde SGK hizmet dökümü, Bağ-Kur borç sorgulaması, işe giriş belgesi gibi hizmetler yer almaktadır.

SGK hizmet dökümü nasıl alınır?

SGK hizmet dökümü almak için e-devlet sistemi kullanılmaktadır. E-devlet şifresi bulunmayan kişiler PTT şubelerinden 2 TL karşılığında şifre edinebilirler.

E-şifre ile e-devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra e-hizmetler bölümünden SGK araması yaparak SGK Hizmet Dökümü belgesine ulaşılabilir. SGK Hizmet ve Tescil Dökümü sayfalarından barkodlu belge çıkarılabilir.

SSK sigorta sorgulama işlemi

SSK sigorta sorgulama işlemleri hem e-devlet üzerinden hem de e-SGM üzerinden yapılabilmektedir.

E-SGM üzerinden sorgulama yapmak için T.C kimlik numaranız, cilt numaranız ve doğum yeriniz gibi kimlik bilgileri istenecektir. Kimliğinizi doğruladıktan sonra açılan sayfadan SSK sigorta sorgulama işlemi yapılabilmektedir.

SGK borç işlemleri nasıl yapılır?

SGK borç işlemleri için SGK’nın web sitesi üzerinden tahsilat yapmak mümkündür. Web tahsilat servisi resmi olarak SGK’nın ödeme sistemidir. Bu sistem ile hem borç ödemesi yapılmakta hem de mevcut borçların görüntülenmesi sağlanmaktadır.

SGK prim borcu sorgulandıktan sonra kişinin borcu bulunuyorsa, ekranda tüm borçlar detaylı olarak yer alacaktır. Bu sayede hem borç bilgisinin öğrenilmesi hem de ödeme yapılması oldukça kolaylaşmıştır. SGK web tahsilat sisteminde ödeme yapmak isteyen kişilerin kredi kartı kullanması gerekmektedir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerle borçlar ödenecektir.

SSK sorgulamaları nelerdir?

SSK sorgulamaları ile hangi bilgilere ulaşılır?

SGK üzerinden 4A, 4B ve 4C sigorta sahipleri, e-devlet sistemi ile sigorta türüne göre sorgulama yapabilmektedir. E-devlet tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak sunulan bu hizmetten e-devlet üyeliği bulunan herkes yararlanabilir.

SSK sorgulaması yapan bir kişi, ne zaman sigortalı olarak çalışmaya başladığını, ne kadar prim ödendiğini, toplam SSK gün sayısını öğrenebilmektedir.

Emekli olan kişilerde bu hizmetten yararlanabilmektedir. Ne kadar maaş aldıklarını, emekli belgesi alma gibi işlemleri yapabilmekteler.

SSK sorgulaması yapabilmek için T.C kimlik numarası ile giriş yapmak gerekiyor. SSK sorgulamaları ile bilgilerinize ulaşabilir ve SSK ücretinizin ödenip ödenmediğini öğrenebilirsiniz.

E-devlet ile SGK 4A- SSK hizmet dökümü nasıl alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışan vatandaşlar, SGK veya 4A sorgulama işlemlerini intenet üzerinden yapabilmektedirler.

SGK 4A sorgulama işlemleri ile kişilerin prim miktarlarının bilgisine, sigortalı işe başlama tarihlerine, toplam gün sayısına ve ödenen gün sayıları bilgilerine ulaşabilirler.

T.C kimlik numaranız ile e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘’e-hizmetler’’ sekmesine tıklayınız. Açılan sayfada Sosyal Güvenlik Kurumu’nu bulunuz. Aşağıda yer alan seçeneklerden ‘’4A Hizmet Bilgisi’’ ne tıklayın. SSK hizmet dökümü ekrana gelecektir.

E-devlet işlemleri

Günümüzde birçok işlem e-devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu sistemi kullanabilmek için bir e-devlet şifresine ihtiyaç vardır. e-devlet şifresini en yakınınızdaki PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında alabilirsiniz. PTT’den gelecek olan SMS mesajı ile şifreniz tarafınıza bildirilecektir. Daha sonra e-devlet sistemine giriş yaptığınızda otomatik olarak şifre değiştirme ekranına yönlendirilirsiniz. Bu sayfadan yeni şifrenizi belirleyerek güvenli bir şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz.

E-devlet şifresi ile hakkınızdaki tüm bilgilere ulaşılabileceğinden PTT görevlisi dahil kimseyle paylaşmamanız gerekir.