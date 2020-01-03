İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
115932
ALTIN
295.601
DOLAR
5.9552
STERLİN
7.8210
EURO
6.6511

SSK Hizmet sorgulama nasıl yapılır? E Devlet giriş SGK-SSK hizmet sorgulama işlemleri

SSK sorgulamaları artık e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Sigortalı olarak çalışan kişiler SSK hizmet sorgulama nasıl yapılır, sorusunun yanıtını araştırıyor. E-devlet sistemine giriş yapılarak SGK-SSK hizmet sorgulama işlemlerine dair tüm detaylar.

03 Ocak 2020 Cuma 08:40
SSK Hizmet sorgulama nasıl yapılır? E Devlet giriş SGK-SSK hizmet sorgulama işlemleri

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanların her türlü sorgulamalarını online olarak yapabileceği bir sistem oluşturmuştur. Bu sorgulama işlemleri içinde SGK hizmet dökümü, Bağ-Kur borç sorgulaması, işe giriş belgesi gibi hizmetler yer almaktadır.

SGK hizmet dökümü nasıl alınır?

SGK hizmet dökümü almak için e-devlet sistemi kullanılmaktadır. E-devlet şifresi bulunmayan kişiler PTT şubelerinden 2 TL karşılığında şifre edinebilirler.

E-şifre ile e-devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra e-hizmetler bölümünden SGK araması yaparak SGK Hizmet Dökümü belgesine ulaşılabilir. SGK Hizmet ve Tescil Dökümü sayfalarından barkodlu belge çıkarılabilir.

SSK sigorta sorgulama işlemi

SSK sigorta sorgulama işlemleri hem e-devlet üzerinden hem de e-SGM üzerinden yapılabilmektedir.

E-SGM üzerinden sorgulama yapmak için T.C kimlik numaranız, cilt numaranız ve doğum yeriniz gibi kimlik bilgileri istenecektir. Kimliğinizi doğruladıktan sonra açılan sayfadan SSK sigorta sorgulama işlemi yapılabilmektedir.  

SGK borç işlemleri nasıl yapılır?

SGK borç işlemleri için SGK’nın web sitesi üzerinden tahsilat yapmak mümkündür. Web tahsilat servisi resmi olarak SGK’nın ödeme sistemidir. Bu sistem ile hem borç ödemesi yapılmakta hem de mevcut borçların görüntülenmesi sağlanmaktadır.

SGK prim borcu sorgulandıktan sonra kişinin borcu bulunuyorsa, ekranda tüm borçlar detaylı olarak yer alacaktır. Bu sayede hem borç bilgisinin öğrenilmesi hem de ödeme yapılması oldukça kolaylaşmıştır. SGK web tahsilat sisteminde ödeme yapmak isteyen kişilerin kredi kartı kullanması gerekmektedir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerle borçlar ödenecektir.

SSK sorgulamaları nelerdir?

SGK üzerinden 4A, 4B ve 4C sigorta sahipleri, e-devlet sistemi ile sigorta türüne göre sorgulama yapabilmektedir. E-devlet tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak sunulan bu hizmetten e-devlet üyeliği bulunan herkes yararlanabilir.

SSK sorgulamaları ile hangi bilgilere ulaşılır?

SSK sorgulaması yapan bir kişi, ne zaman sigortalı olarak çalışmaya başladığını, ne kadar prim ödendiğini, toplam SSK gün sayısını öğrenebilmektedir.

Emekli olan kişilerde bu hizmetten yararlanabilmektedir. Ne kadar maaş aldıklarını, emekli belgesi alma gibi işlemleri yapabilmekteler.

SSK sorgulaması yapabilmek için T.C kimlik numarası ile giriş yapmak gerekiyor. SSK sorgulamaları ile bilgilerinize ulaşabilir ve SSK ücretinizin ödenip ödenmediğini öğrenebilirsiniz.

E-devlet ile SGK 4A- SSK hizmet dökümü nasıl alınır?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışan vatandaşlar, SGK veya 4A sorgulama işlemlerini intenet üzerinden yapabilmektedirler.

SGK 4A sorgulama işlemleri ile kişilerin prim miktarlarının bilgisine, sigortalı işe başlama tarihlerine, toplam gün sayısına ve ödenen gün sayıları bilgilerine ulaşabilirler.

T.C kimlik numaranız ile e-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘’e-hizmetler’’ sekmesine tıklayınız. Açılan sayfada Sosyal Güvenlik Kurumu’nu bulunuz. Aşağıda yer alan seçeneklerden ‘’4A Hizmet Bilgisi’’ ne tıklayın. SSK hizmet dökümü ekrana gelecektir.

E-devlet işlemleri

Günümüzde birçok işlem e-devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu sistemi kullanabilmek için bir e-devlet şifresine ihtiyaç vardır. e-devlet şifresini en yakınınızdaki PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında alabilirsiniz. PTT’den gelecek olan SMS mesajı ile şifreniz tarafınıza bildirilecektir. Daha sonra e-devlet sistemine giriş yaptığınızda otomatik olarak şifre değiştirme ekranına yönlendirilirsiniz. Bu sayfadan yeni şifrenizi belirleyerek güvenli bir şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz.

E-devlet şifresi ile hakkınızdaki tüm bilgilere ulaşılabileceğinden PTT görevlisi dahil kimseyle paylaşmamanız gerekir.

Son Güncelleme: 03.01.2020 08:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkulardan korunmak ve kurtulmak için okunabilecek dualar
Korkulardan korunmak ve kurtulmak için okunabilecek dualar
Polis eş durumu atamaları şartları nelerdir, nasıl yapılır? Polis eş durumu tayin yönetmeliği
Polis eş durumu atamaları şartları nelerdir, nasıl yapılır? Polis eş durumu tayin yönetmeliği
Bağkur ve SSK hizmet günü birleştirmesi nasıl yapılır?
Bağkur ve SSK hizmet günü birleştirmesi nasıl yapılır?
ÖSYM Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Kimler isteğe bağlı sigorta yaptırabilir? Sigorta pirim ücretleri ve şartları nedir?
Kimler isteğe bağlı sigorta yaptırabilir? Sigorta pirim ücretleri ve şartları nedir?
Rüyada ölmüş babayı görmek ne demektir? Rüyada ölen babayı görmek yada ölü olarak görmenin anlamı, tabiri nedir?
Rüyada ölmüş babayı görmek ne demektir? Rüyada ölen babayı görmek yada ölü olarak görmenin anlamı, tabiri nedir?

Popüler Haberler

Ertesi gün hapı nedir? Ne için kullanılır? Ertesi gün hapı ne kadar süre içinde alınmalıdır?
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman yapılacak? Pantene Altın Kelebek Ödülleri adayları belli oldu!
Cuma Mesajları Yeni ve Güzel Resimli ve SMS 3 Ocak Cuma 2019
Cuma Günü'ne Özel 2019 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 3 Ocak Cuma
Dualı cuma mesajları 3 Ocak Cuma Whatsapp resimli cuma hadisleri
En güzel ve en yeni cuma mesajları, 3 Ocak 2019 resimli cuma mesajları, kısa smsleri
Cuma mesajları kısa SMS ve resimli Cuma Mesajları 3 Ocak Cuma
Cuma mesajları 3 Ocak Cuma yeni SMS ve resimli Cuma mesajları
Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 3 Ocak Cuma İstanbul, Ankara, İzmir İl il Cuma Namazı Saatleri ve 3 Ocak Cuma Hutbesi Diyanet Türkiye Geneli
Diyanet 3 Ocak Cuma Türkiye Geneli cuma hutbesi yayınlandı
CİMER şikayet ve başvuru iptali işlemleri
Çukur Çağatay kimdir? Gerçek adı nedir? Nejat İşler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
SSK borç sorgulama nasıl yapılır? SGK borç sorgulama ve öğrenme işlemleri
2020 Hoşgeldin mesajları ve en güzel dilekler! Yeni yıl için güzel dilekle ve mesajlar!
SGK işten çıkış bildirgesi nasıl hazırlanır? Sgk işten çıkış bildirge işlemleri
2020 Ocak ayı 12 burcun genel yorumları - 2020 Ocak burç yorumları Sağlık, Aşk, İş, Para yorumu
Cuma Günü ibadetleri nelerdir? 3 Ocak Cuma günü dua, namaz ve zikirleri
Şuan emekli olsam ne kadar maaş alırım? 4A, 4B ve 4C Emekli maaşı hesaplama
Cuma Mesajları 3 Ocak 2019 Yeni SMS ve Resimli
Marcelo Saracchi kimdir? Saracchi kariyeri golleri ve hakkında bilgiler
2020 pasaport alımı için gerekli evraklar nelerdir? Pasaport işlemleri ve gerekli evrakları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.