İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114425
ALTIN
290.185
DOLAR
5.9215
STERLİN
7.8905
EURO
6.6430

SSK maaş sorgulama nasıl yapılır? SGK maaşı online e-devlet ile sorgulama

SSK maaş sorgulama işlemleri önceleri kuruma giderek yapılması gerekirken şuan da internet üzerinden yapılabilmektedir. İnternet üzerinden sorgulama işlemini nasıl yapacağını bilmeyen vatandaşlar SSK maaş sorgulama nasıl yapılır başlıklarına yönelmiştir. SGK maaşı online e-Devlet ile sorgulama işlemi.

01 Ocak 2020 Çarşamba 23:04
SSK maaş sorgulama nasıl yapılır? SGK maaşı online e-devlet ile sorgulama

SGK üzerinden emekli sorgulama işlemleri eskiden kuruma giderek yapılıyordu. Ancak gelişen teknoloji ve intenet kullanımının artmasından dolayı şuan da emekli maaşına ait bilgi sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden ya da SGK resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor.

SGK üzerinden emeklilik zamanı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Google arama motorundan Sosyal Güvenlik Kurumu yazarak siteye giriş yapmanız gerekiyor(http://www.uyg.sgk.gov.tr/). Bu site dışında hiçbir sitede bilgilerinizi paylaşmamanız gerekmektedir. Sorulan bilgiler T.C. kimlik numarası gibi önemli bilgiler bulunmaktadır.

Sayfaya girildikten sonra en alta ne zaman seçeneği bulunacaktır. Bu seçenek sayesinde ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. bu seçeneğe giriş yaptıktan sonra site sizden bazı bilgiler talep edecektir. Formu doldurduktan sonra gönder seçeneğine tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. İşlemi tamamladıktan sonra e-mail ile almak gibi pek çok seçenek size sorulacaktır. Ayrıca her sistemde olduğu gibi bu işlemde de hata payı bulunmaktadır. Daha kesin sonuçlar elde edebilmek için SGK kurumuna bizzat giderek sorgulama işlemi yapmanız önerilmektedir.

SGK emeklilik maaşı sorgulamasında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Emeklilik maaşı sorgusunda bilinmesi gerekenler bulunmaktadır. detaylı bir şekilde araştırılmasının yapılması gerekmektedir. site üzerinde ki formda size sorulacak olan sorular;

  • SSK prim ödeme gün sayısı
  • Diğer sandıklara yapılan prim ödeme gün sayısı
  • Fiili gün sayısı
  • 3600 gün sınırının doldurulduğu tarih
  • Bunların dışında kimlik bilgileri, cinsiyet bilgileri ve sigorta başlangıcına ait bilgiler

Belirtilen bilgiler içerisinde 3600 gün sınırının doldurulmasına ilişkin tarih bilgisi, emeklilik için zorunlu kılınan 3600 günden gelmektedir. Kişinin 3600 günlük sigortasının olmaması halinde kişinin yapacağı emeklilik sorgulamasında bir sonuç çıkmayacaktır.

e-Devlet üzerinden emeklilik sorgulaması nasıl yapılır?

Bu işlemi yapmak için öncelikle e-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa en yakında ki PTT’ye giderek şifre alabilirsiniz. Doğrulama işlemi yapmanız gerekiyor. şifrenizi değiştirmeniz için öncelikle doğrulama işlemi yapmanız ve giriş yaptıktan sonra şifre değiştirme sayfasından şifrenizi değiştirmeniz gerekmektedir.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra SGK’nın sayfasına girerek emeklilik sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

e-Devlet 4A emekli aylık bilgisi ile emeklilik sorgulaması nasıl yapılır?

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra emekli aylığı ile ilgili tüm sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi bu link sayesinde kimlik doğrulama işlemi sonrasında her türlü emeklilik bilginizi görebilirsiniz. Yapacağınız kimlik doğrulama işlemi, T.C. kimlik numaranızı ve e- devlet şifrenizi içermelidir. Bu sorgulama işlemi, sadece primleri 4A ve SSK üzerinden ödenen kişiler için geçerlidir. Eğer sizin priminiz diğer sigorta türleri üzerinde görünüyorsa bu ekrandan herhangi bir sonuç elde edemezsiniz.

4B Bağ-Kur sorgulama emekli işlemleri nasıl yapılır?

 https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi linkine giriş yaptıktan sonra gerekli bilgilerinizi girerek sizde emeklilik sorgulaması yapabilirsiniz. Bu link ile giriş yapmak istemiyorsanız e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama motoruna bağ-kur emeklilik sorgulama yazarak çıkan ilk sayfaya giriş yapıp gerekli bilgilerinizi girerek sizde sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Sorgulama yapmanıza rağmen sonuçları göremiyorsanız SGK kurumuna bizzat gitmeniz gerekmektedir.

4C Emekli Sandığı Sorgulama işlemi nasıl yapılır?

https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi yine bu link üzerinden her türlü sorgulama işlemi yapılabilmektedir. Bu linke girdiğiniz takdirde öncesinde T.C kimlik numarası ve şifreniz gerekmektedir.  sisteme giriş yaptıktan sonra sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

Telefondan emeklilik sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Telefondan emeklilik sorgulama işlemi yapmak için Alo 170 hattını aramanız ve size yardımcı olacak olan temsilciye gerekli bilgileri verdiğiniz takdirde emeklilik ile ilgili tüm detaylarınızı öğrenebilirsiniz.

SMS ile SGK emeklilik sorgusu nasıl yapılır?

SMS ile sorgulama işlemi yapmak sadece Alo 170 hattı üzerinde bir sorun varsa kullanılacak bir yöntemdir. Alo 170 hattı üzerinde eğer bir çalışma veya sorun varsa sorduğunuz soruların karşılığı size SMS olarak gönderilir.

Son Güncelleme: 01.01.2020 23:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkulardan korunmak ve kurtulmak için okunabilecek dualar
Korkulardan korunmak ve kurtulmak için okunabilecek dualar
Polis eş durumu atamaları şartları nelerdir, nasıl yapılır? Polis eş durumu tayin yönetmeliği
Polis eş durumu atamaları şartları nelerdir, nasıl yapılır? Polis eş durumu tayin yönetmeliği
Bağkur ve SSK hizmet günü birleştirmesi nasıl yapılır?
Bağkur ve SSK hizmet günü birleştirmesi nasıl yapılır?
ÖSYM Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Kimler isteğe bağlı sigorta yaptırabilir? Sigorta pirim ücretleri ve şartları nedir?
Kimler isteğe bağlı sigorta yaptırabilir? Sigorta pirim ücretleri ve şartları nedir?
Rüyada ölmüş babayı görmek ne demektir? Rüyada ölen babayı görmek yada ölü olarak görmenin anlamı, tabiri nedir?
Rüyada ölmüş babayı görmek ne demektir? Rüyada ölen babayı görmek yada ölü olarak görmenin anlamı, tabiri nedir?

Popüler Haberler

Hercai yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor? 3 Ocak ve 10 Ocak Hercai yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Yemekteyiz yarışması Semra neden yok? TV8 Yemekteyiz Semra diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı?
Hekimoğlu Ateş neden topallayarak yürüyor?
2020 sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir?
Kentsel dönüşüm kira yardımı ne zaman belli olacak? 2020 Kentsel dönüşüm kira yardım miktarı
Alef dizisi 1.tanıtım fragmanı yayınlandı!
Ya İstiklal Ya Ölüm'de Atatürk rolünü kim oynayacak?
2020 TÜVTÜRK Araç muayenesi yeni zamlı ücret tarifesi açıklandı
2020’de sigaraya zam yapılacak mı?
Vuslat yeni bölüm var mı? Vuslat 6 Ocak 2020 Pazartesi neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Web-tapu sistemi nedir? Tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden işlem başvurusu
Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?
Star TV yılbaşı programı sunucusu Simge Fıstıkoğlu kimdir? Simge Fıstıkoğlu hakkında bilgiler
2020 Gürültü kirliliği ve yere çöp atma cezalarında artış!
Maaşa ne kadar haciz gelebilir? Haciz durumunda maaşın ne kadarı kesilir?
Tutunamayanlar dizisi 1. bölüm ilk tanıtım fragmanı yayınlandı
Gelinim Mutfakta Burçin ve Kaynanası Özden kimdir?
Beren Saat Atiye'deki sevişme sahnesini yorumladı!
Yerli otomobil menzili ne kadar? Kaç dakikalık şarj ile ne kadar km yapacak? Yerli otomobil kaç dakikada şarj olacak?
KYK Borçları Silinecek mi? Borçların faizlerinin silinmesi için kapsamlı kanun teklifi hazırlandı
Çukur bu hafta yeni bölüm var mı? Çukur 6 Ocak 2020 Pazartesi neden yayınlanmıyor? Çukur yeni bölüm ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.