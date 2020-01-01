SSK maaş sorgulama nasıl yapılır? SGK maaşı online e-devlet ile sorgulama

SGK üzerinden emekli sorgulama işlemleri eskiden kuruma giderek yapılıyordu. Ancak gelişen teknoloji ve intenet kullanımının artmasından dolayı şuan da emekli maaşına ait bilgi sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden ya da SGK resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor.

SGK üzerinden emeklilik zamanı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Google arama motorundan Sosyal Güvenlik Kurumu yazarak siteye giriş yapmanız gerekiyor(http://www.uyg.sgk.gov.tr/). Bu site dışında hiçbir sitede bilgilerinizi paylaşmamanız gerekmektedir. Sorulan bilgiler T.C. kimlik numarası gibi önemli bilgiler bulunmaktadır.

Sayfaya girildikten sonra en alta ne zaman seçeneği bulunacaktır. Bu seçenek sayesinde ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. bu seçeneğe giriş yaptıktan sonra site sizden bazı bilgiler talep edecektir. Formu doldurduktan sonra gönder seçeneğine tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. İşlemi tamamladıktan sonra e-mail ile almak gibi pek çok seçenek size sorulacaktır. Ayrıca her sistemde olduğu gibi bu işlemde de hata payı bulunmaktadır. Daha kesin sonuçlar elde edebilmek için SGK kurumuna bizzat giderek sorgulama işlemi yapmanız önerilmektedir.

SGK emeklilik maaşı sorgulamasında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Emeklilik maaşı sorgusunda bilinmesi gerekenler bulunmaktadır. detaylı bir şekilde araştırılmasının yapılması gerekmektedir. site üzerinde ki formda size sorulacak olan sorular;

SSK prim ödeme gün sayısı

Diğer sandıklara yapılan prim ödeme gün sayısı

Fiili gün sayısı

3600 gün sınırının doldurulduğu tarih

Bunların dışında kimlik bilgileri, cinsiyet bilgileri ve sigorta başlangıcına ait bilgiler

Belirtilen bilgiler içerisinde 3600 gün sınırının doldurulmasına ilişkin tarih bilgisi, emeklilik için zorunlu kılınan 3600 günden gelmektedir. Kişinin 3600 günlük sigortasının olmaması halinde kişinin yapacağı emeklilik sorgulamasında bir sonuç çıkmayacaktır.

e-Devlet üzerinden emeklilik sorgulaması nasıl yapılır?

Bu işlemi yapmak için öncelikle e-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa en yakında ki PTT’ye giderek şifre alabilirsiniz. Doğrulama işlemi yapmanız gerekiyor. şifrenizi değiştirmeniz için öncelikle doğrulama işlemi yapmanız ve giriş yaptıktan sonra şifre değiştirme sayfasından şifrenizi değiştirmeniz gerekmektedir.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra SGK’nın sayfasına girerek emeklilik sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

e-Devlet 4A emekli aylık bilgisi ile emeklilik sorgulaması nasıl yapılır?

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra emekli aylığı ile ilgili tüm sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi bu link sayesinde kimlik doğrulama işlemi sonrasında her türlü emeklilik bilginizi görebilirsiniz. Yapacağınız kimlik doğrulama işlemi, T.C. kimlik numaranızı ve e- devlet şifrenizi içermelidir. Bu sorgulama işlemi, sadece primleri 4A ve SSK üzerinden ödenen kişiler için geçerlidir. Eğer sizin priminiz diğer sigorta türleri üzerinde görünüyorsa bu ekrandan herhangi bir sonuç elde edemezsiniz.

4B Bağ-Kur sorgulama emekli işlemleri nasıl yapılır?

https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi linkine giriş yaptıktan sonra gerekli bilgilerinizi girerek sizde emeklilik sorgulaması yapabilirsiniz. Bu link ile giriş yapmak istemiyorsanız e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama motoruna bağ-kur emeklilik sorgulama yazarak çıkan ilk sayfaya giriş yapıp gerekli bilgilerinizi girerek sizde sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Sorgulama yapmanıza rağmen sonuçları göremiyorsanız SGK kurumuna bizzat gitmeniz gerekmektedir.

4C Emekli Sandığı Sorgulama işlemi nasıl yapılır?

https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi yine bu link üzerinden her türlü sorgulama işlemi yapılabilmektedir. Bu linke girdiğiniz takdirde öncesinde T.C kimlik numarası ve şifreniz gerekmektedir. sisteme giriş yaptıktan sonra sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

Telefondan emeklilik sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Telefondan emeklilik sorgulama işlemi yapmak için Alo 170 hattını aramanız ve size yardımcı olacak olan temsilciye gerekli bilgileri verdiğiniz takdirde emeklilik ile ilgili tüm detaylarınızı öğrenebilirsiniz.

SMS ile SGK emeklilik sorgusu nasıl yapılır?

SMS ile sorgulama işlemi yapmak sadece Alo 170 hattı üzerinde bir sorun varsa kullanılacak bir yöntemdir. Alo 170 hattı üzerinde eğer bir çalışma veya sorun varsa sorduğunuz soruların karşılığı size SMS olarak gönderilir.