SSK, SGK toptan geri ödeme nedir? SGK toptan ödemeden kimler yararlanabilir?

SGK toptan ödeme, emeklilik şartlarını yerine getirememiş olan kişilerin ödenmiş prim günlerini toplu halde geri alması durumudur. Bu hizmetten emekli olamayan kişiler yararlanmaktadır. Hizmetten yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine dilekçe ile beraber başvuru yapılması gerekmektedir. Bu uygulama 1 Ekim 2008 itibari ile başlayan bir hizmettir.

SGK Emekli Toptan Ödemesi Nedir?

Emekli geri ödemesi, emeklilik yaşını doldurmuş olan fakat prim ödeme gününü veya sigortalılık süresini dolduramamış olan sigortalıların faydalanabileceği bir hizmet türüdür. Emekliliği olmayan kişilerin SGK’ya talepte bulunmaları durumunda, prim ödemesi iadesi istenebilmektedir. SGK, bu talep üzerine toplu olarak sigortalıya prim ödemesi yapmaktadır. Memurların bu ödemeyi talep etmesi durumda bu iadeye kesenek iadesi denilmektedir.

SGK toptan ödeme parasını alabilmek için ne gereklidir?

SGK geri ödeme parasını alabilmek için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu koşullar:

Hali hazırda sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmayanlar toptan ödeme parası alabilirler.

Bağ-Kurlu olarak kendi işini yürütenlerin toptan ödeme parasını alabilmek için yaptıkları başvurular kabul edilmemektedir.

Emekliliğin üç şartından ikisini sağlayan kişilerin toplu parayı alabilmesi mümkündür. Emekliliğin üç şartı ise şu şekildedir: sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaştır.

Erkekler 25 yıl ve kadınlar 20 yıl sigortalılık sürelerini doldurduktan sonra yaş şartını tamamladılarsa prim ödeme gün sayısını tamamlamamaları durumunda başvuru yapabilmektedirler.

SGK toptan ödemeyi kimler alabilir?

Toptan ödemeyi alabilecek kişiler ile ilgili detaylar şu şekilde belirtilmiştir:

SSK’lılar yani 4A’ya mensup olanlar için yapılacak olan toptan ödeme sene temel alınarak değerlendirilmektedir. 2008 yılından öncesi için kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi ödemesi yapılırken 2008 yılından sonrası için de sadece işçi priminin geri ödemesi yapılmaktadır.

4B sigorta türüne mensup Bağ-Kurlular, ödedikleri primlerin geri ödemesini herhangi bir tarih ayrımı olmadan talep edebilmektedirler.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olan primlerin geri ödemeleri kabul edilmektedir. Sağlık için ödenmiş olan, yapılan doğumlar ve askerlik görevleri için borçlanılmış olan prim günlerinin iadesi yapılmamaktadır.

Primleri eksik olan ve tamamlayabilmek için başka imkanı olmayan kişiler bu hizmetten yararlanabilmektedir. Ayrıca eğer bu toplu parayı aldıktan sonra tekrar çalışma hayatına geri dönerlerse ihya sistemi uygulanmaya başlamaktadır. İhya sistemi ile beraber geri alınan prim günlerinin ödenmesi ile beraber mevcut primlere ekleme yapılabilmektedir.

SGK yaşlılık ve ölüm toptan ödemesi

Yaşlılık ve ölüm toptan ödemesini çalıştığı işten ayrılan veya hali hazırdaki iş yerini kapatan kişiler almaktadır. Ayrıca kadınların 58 yaşını ve erkeklerin de 60 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

Hak sahiplerinin toptan ödeme ve ihya işlemleri hangi madde ile açıklanmıştır?

5510 sayılı kanunun 36. maddesine bakıldığında; hak sahiplerinin toptan ödeme ve ihya işlemleri ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır. İlgili maddeye göre; eğer ölen sigortalıdan doğru hak sahibi olanlara ölüm aylığı bağlanamaz ise, bu durumda tutar hesaplanarak hak sahiplerine toptan ödeme yapılmaktadır. Tutar hesaplanırken sigortalının ölüm tarihi esas alınmaktadır. 31. maddenin birinci fıkrasında anlatılan kıstaslara göre hesaplama yapılmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Bu nokta ise, hak sahiplerinin alacağı toptan ödeme tutarının sigortalıya yapılacak olan toptan ödeme tutarından fazla olamayacak olmasıdır. Hesaplamalar ile bu sınırın aşılması durumunda, hak sahiplerinin hisselerinde orantılı olarak indirim yapılmaktadır. İlgili sigortalının ölümünden sonra doğan çocuğunun olması, soy bağının düzeltilmesi veya babalığının hükme bağlanması durumunda; bu çocuklara da sonradan toptan ödeme verilebilmektedir.

SGK toptan ödeme talep dilekçesi nasıl yazılır?

SGK toptan ödeme talep dilekçesinde dikkat edilmesi gereken özellikler vardır öncelikle üst bölüme Yaşlılık Toptan Ödeme Talep Formu yazılmalıdır. Daha sonra ise:

Dilekçenin bulunulan ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yazılması,

Kurumun hangi sigorta numarasına sahip sigortalısı olunduğunun belirtilmesi,

Ardından ise mecburi veya isteğe bağlı sigortalılığa son vermiş olunduğunun yazılması,

Hali hazırda herhangi bir kuruma bağlı olarak sigortalı çalışmalarının bulunmadığını belirtmesi gerekmektedir.

Yaşlılık veya malullük aylıklarından yararlanamadığını da belirttikten sonra 1479 sayılı kanunun 39. maddesine ve 2926 sayılı kanunun 21. maddesine göre ödenmiş olan sigorta primlerinin toplu bir şekilde kendisine geri ödenmesini talep etmelidir.

Ardından formun alt kısmına kişisel bilgilerini yazmalıdır ve bazı belgeleri de forma ek olarak eklemelidir.

Dilekçe de hangi bilgiler yer almalıdır?

SGK toptan ödeme talep dilekçesinde belirtilmesi gerekenler şu şekildedir:

Hangi Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı olunduğu,

Sigorta numarası,

Talep dilekçesinin yazıldığı tarihe yer,

Dilekçe sahibinin adı ve soyadı,

TC kimlik numarasına yer,

Talep dilekçesini yazanın imzası,

Açık adres,

Telefon numarası,

Toptan ödeme tutarının hangi şubeden alınmak istendiği,

Vukuatlı nüfus kayıt öneği,

Sigortalılık belgesine ikinci ekte yer verilmelidir.

SGK toptan ödeme hesaplaması nasıl yapılır?

Malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı için yatırılmış olan tutarın başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar geçen süre içerisinde her yıl güncellenen kat sayı ile beraber bu tutar güncellenmektedir. Bu sayede gerçek ödeme miktarının hesaplanması gerçekleşmektedir.

Toptan ödeme vefat durumunda alınabilir mi?

SGK toptan ödemeden vefat durumunda faydalanabilmektedir. Sigortalı bir kişi çalıştığı esnada herhangi bir nedenden dolayı vefat etmiş ise dul veya yetim maaşı almayan yakınları kişi üzerinden toptan ödeme alabilir. Ancak ilgili kişinin doğum veya askerlik borçlanması yapmış olması durumunda, borçlanma yaptığı prim günlerinin iadesi mümkün hale gelmektedir.