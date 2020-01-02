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Şuan emekli olsam ne kadar maaş alırım? 4A, 4B ve 4C Emekli maaşı hesaplama

Uzun yıllardır çalışmakta olan vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de, Şuan emekli olsam ne kadar maaş alırım sorusu. İşte, 4A, 4B ve 4C Emekli maaşı hesaplama.

02 Ocak 2020 Perşembe 19:35
Şuan emekli olsam ne kadar maaş alırım? 4A, 4B ve 4C Emekli maaşı hesaplama

SGK emeklilik kapsamında bulunan sektörlerden herhangi birinde çalışıyorsanız belli adımları tamamlayarak emeklilik sorgulaması yapabilirsiniz. SGK’nın kendi intenet sitesinden ya da e-Devlet Kapısı üzerinden bu işlem yapılabilmektedir. Dileyen vatandaşlar, SGK binalarına başvuruda bulunarak da sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler. 

SGK Resmi Sitesinden Emeklilik Sorgulama Nasıl Yapılır?

SGK’nın intenet sitesinden emeklilik sorgulama işlemini gerçekleştirebilmeniz için öncelikler SGK’nın intenet sitesine girmeniz gerekmektedir. Bu işlem sırasında sizden bazı bilgiler istenecektir.

Bu bilgiler;

  • Cinsiyetiniz,
  • Doğum tarihiniz,
  • Hizmete başlama tarihiniz,
  • Maluliyet bilgisi,
  • Erken yaşlanma durumu,

Maddeler halinde belirtilen bu bilgiler emekliliğinizi öne çekmek veya hastalık durumunuzu belirtmek istediğiniz durumlarda doldurulur. Bu bilgilerin doldurulması tamamlandıktan sonra temel bilgiler kısmını doldurmanız gerekir. 

Temel bilgiler;

  • SSK prim ödeme gün sayınız,
  • Diğer sandıklara ait gün sayınız,
  • Askerlik yaptığınız gün sayısı,
  • Fiili gün sayınız,
  • Yurt dışı gün sayınız,
  • 3600 günün dolduğu tarihin doldurulması gerekir.

Bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra ‘’ Gönder’’ tuşuna basmanız gerekir, sonrasında ise sorgulama işleminiz yapılır.

E-Devlet Üzerinden Emeklilik Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-Devlet Kapısı üzerinden emekliliğinizi sorgulayabilmeniz için e-devlet şifrenizi biliyor olmanız gerekir. Eğer bir e-Devlet şifresine sahip değilseniz size en yakın PTT şubesinden bir şifre edinebilirsiniz. Sonrasında ise T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet’e giriş yaptıktan sonra izleyeceğiniz adımlar şöyledir;

  • Arama butonuna “Emeklilik” yazın.
  • Açılan sayfada kendinize uygun sigorta kolunu seçin. 4/A, 4/B, 4/C sigorta kollarından herhangi birini mutlaka seçin.
  • Hizmete başlama tarihinizi seçtikten sonra ‘’ Sorgula’’ butonuna basın.

SGK Merkezlerinden Emeklilik Sorgulama Nasıl Yapılır?

Vatandaşlarınla sıkça tercih ettiği bir başka seçenek ise SGK binalarıdır. Bu işlem için en güvenilir yollardan biri de kuşkusuz budur. SGK binalarına giderken T.C kimlik kartınızı mutlaka götürmeniz gerekir. Bu işlem için görevlendirilmiş kişiler sizlerle birebir olarak ilgilenecek ve sorgulamayı gerçekleştirebilmek için sizlere sorular yöneltecektir. Bu soruları eksiksiz ve doğru bir biçimde cevaplandırdığınız takdirde emeklilik sorgulama işlemi başarılı bir şekilde tamamlanacaktır.

Bugün Emekli Olsam Ne Kadar Maaş Alırım?

Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi intenet sitesinde emeklilik seçeneğini seçip, istenilen bilgileri doldurarak şu an emekli olursanız ne kadar maaş alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

SGK Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

En güvenilir yöntemlerden biri olan SGK’nın resmi intenet sitesine girip arama motoruna “emeklilik maaşı” yazıp işleminizi kolayca yapabilirsiniz. İşlem sırasında sizden birtakım bilgiler istenecektir. Bu bilgiler ilgili kısımlara yazmanız gerekmektedir. 

İstenen bilgiler şöyledir; 

  • T.C kimlik numaranız,
  • SSK sicil numaranız,
  • Baba adınız,
  • Nüfusa kayıtlı olduğunuz il,
  • Doğum tarihiniz.

Bilgileri doldurduktan sonra, ‘’ Gönder’’ butonuna basarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. 

E-Devlet Üzerinden Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

E-Devlet sisteminden emekli maaşı sorgulama işlemi için sisteme hem web sitesinden hem de mobil uygulama üzerinden giriş yapabilirsiniz. E-Devlet üzerinden gerçekleştireceğiniz sorgulama işleminde yapmanız gerekenler şöyledir; 

  • E-devlet uygulamasına şifre ile giriş yapınız.
  • Arama kısmına ‘’ emeklilik maaşı’’ yazınız.
  • Önünüze çıkan sayfada çalıştığınız sigorta kolunu seçiniz.
  • ‘’ Sorgula ‘’ seçeneğine tıklandıktan sonra ekranda otomatik olarak emekli maaş tutarı görülecektir.
Son Güncelleme: 02.01.2020 19:35
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