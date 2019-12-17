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Sultangazi'deki tehditkar gebereceksin yazısı hakkında Valilikten açıklama

Sultangazi'de bulunan bir apartmanın merdiven boşluğuna yazılan 'gebereceksin' yazısı ile ilgili Valilik tarafından açıklama yapıldı. Yazıyı aynı apartmanda oturan bir kadının komşusunu korkutmak için yazdığı belirtildi.

17 Aralık 2019 Salı 09:51
Sultangazi'deki tehditkar gebereceksin yazısı hakkında Valilikten açıklama

İstanbul Sultangazi'de bulunan bir apartmanın merdiven boşluğundaki duvara kalemle çarpı işareti yapılıp altına yazılan 'gebereceksin' mesajı ile ilgili Emniyet Müdürlüğünün başlattığı çalışma sonuçlandı.

Emniyet MMüdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında yazıyı yazan şüphelinin aynı apartmanda ikamet eden bir kadın olduğu belirlendi. İstanbul Valiliği de konuyla ilgili bir açıklama yaparak söz konusu olay hakkında bir açıklama yaparak ekipler tarafından kadının gözaltına alınarak sorgulandığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, yazıyı söz konusu apartmanda oturan bir kadının yazdığı tespit eden polis ekipleri İ.G. isimli kadını gözaltına alarak emniye müdürlüğüne götürdüler. İ.G. emniyette verdiği ifadesinde "Konunun apartmandaki 'çöp ve aidat' husumetinden kaynaklandığını, bir anlık öfkeyle komşusunu 'korkutmak için' yazdığını ve yine kendisinin sildiğini, yazdıklarının herhangi bir mezhepsel ayrılık veya başka bir maksat taşımadığını ve yaşananlardan pişmanlık duyduğunu"  söyledi.

Son Güncelleme: 17.12.2019 09:51
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