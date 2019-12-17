Sultangazi'deki tehditkar gebereceksin yazısı hakkında Valilikten açıklama

İstanbul Sultangazi'de bulunan bir apartmanın merdiven boşluğundaki duvara kalemle çarpı işareti yapılıp altına yazılan 'gebereceksin' mesajı ile ilgili Emniyet Müdürlüğünün başlattığı çalışma sonuçlandı.
Soruşturma kapsamında, yazıyı söz konusu apartmanda oturan bir kadının yazdığı tespit eden polis ekipleri İ.G. isimli kadını gözaltına alarak emniye müdürlüğüne götürdüler. İ.G. emniyette verdiği ifadesinde "Konunun apartmandaki 'çöp ve aidat' husumetinden kaynaklandığını, bir anlık öfkeyle komşusunu 'korkutmak için' yazdığını ve yine kendisinin sildiğini, yazdıklarının herhangi bir mezhepsel ayrılık veya başka bir maksat taşımadığını ve yaşananlardan pişmanlık duyduğunu" söyledi.
Son Güncelleme: 17.12.2019 09:51