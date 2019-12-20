Süresiz nafaka kaldırılacak mı? Süresiz nafaka için son durum ne?

Süresiz nafaka ile ilgili detaylar TMM Genel Kurulu’nda konuşuldu. Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, TBMM Genel Kurulu’nda Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e süresiz nafaka ile ilgili sorular sordu ve Bakan Gül sorularına cevap verdi.

Adalet Bakanı Süresiz Nafaka İle İlgili Açıklama Yaptı

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç’ın süresiz nafaka ile ilgili sorusu şu oldu:

‘’Nafaka ile ilgili bazı kesimler üç yıl ila beş yıl gibi bir sınırlama getirilmesini talep etmekte, bazı kesimler de sınırlamaya karşı çıkmaktadırlar. Nafakayla ilgili bir düzenleme çalışması var mıdır, olacak mıdır?"

Bu soruya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül şu şekilde cevap verdi ve süresiz nafaka ile ilgili açıklamalarda bulundu:

"Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, 1988 yılına kadar süreli ve sonra süresiz bir nafaka uygulaması Türk mevzuatında yer alan bir uygulama. Bu konuyla alakalı tabii ki, tüm taraflar, Yargıtay, uygulayıcılar, akademisyenlerle bu hususla ilgili mağduriyetler ya da yapılması gereken adımlar olup olmadığı hususu tüm paydaşlarla masaya yatırıldı. Burada, şu konu hassas: Bu düzenlemeyi yaparken yani, mevcut mağduriyetler var tespitiyle birlikte eğer yeni bir düzenleme yeni mağduriyetlere sebebiyet verecekse bu konuda da iyi düşünmek, iyi adım atmak lazım.

Bu nedenle, nafakayla ilgili bir düzenleme elbette Meclisin takdirinde ancak bunun ne şekilde olacağı, devam eden, hayatını onunla idame ettirenlerle ilgili, özellikle kadınlarla ilgili bu anlamda yeni bir mağduriyetin de oluşmaması ancak mevcut durumun da gözden geçirilmesi elbette yasamanın da takdirine maruz.

Bazı ülkelerde tarafların ekonomik durumu, yaşları, tekrar evlenme durumu gibi bazı kriterler var, mukayeseli hukuk çalışmaları da yapıldı ancak bu konuda takdir elbette yüce Meclisindir, biz sadece tüm tarafların, uygulayıcıların bu konudaki görüşlerini alıp bir teknik çalışma yapma durumunda olduk, takdir yüce Meclisindir."