Suriyeli baba ve 2 oğlunun acı ölümü!

Kahreden olay Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan ve tarım için kullanılan Kıvrım Deresi'nde meydana geldi

Kıvrım Deresi kenarında yürüyüş yapan 27 yaşındaki Hakan Gürbüz isimli vatandaş, dere üzerinde yüzen hareketsiz 2 kişi gördü. Hemen dereye atlayan Gürbüz iki kişinin yanına yüzdüğünde hayatlarını kaybettiğini gördü ve durumu hemen güvenlik güçlerine ve 112 sağlık ekiplerine ihbar etti.

Olay yerine gelen ekipler hemen kurtarma çalışmalarına başladı ve yapılan incelemeler sonucunda 3.kişininde cesedine ulaşıldı.

Araştırmalar sonucunda cansız bedenlerin Suriyeli bir baba ve iki oğluna ailt olduğu belirlendi.

42 yaşındaki baba Ekrem Hammadi ve oğulları 9 yaşındaki Abdullah ile 10 yaşındaki Mahmut Suriye'de ki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmışlardı.

Olayı öğrenen aile yakınları dere kenarına gelerek sinir krizi geçirdiler. Dere'den çıkarılan baba ve 2 oğlunun cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.