Suriye'nin Çin'den gelen iki kolilik coronavirüs yardım kiti için tören düzenlemesi sosyal medyanın diline düştü

Çin, coronavirüsle mücadele çerçevesinde Suriye’ye yardım edebilmek için 2 bin 16 test kitinin yer aldığı iki koli yardım gönderilmiştir. Test kitini taşımakta olan uçak törenle karşılanırken, Şam Uluslararası Havalimanı ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad ile Çin’in Suriye Büyükelçisi Feng Biao törende hazır bulundu.

Koronavirüs insanlık için düşmandır

İki koli yardıma tören düzenlenmesi eleştiri topladı

Çin Suriye Büyükelçisi Feng yaptığı açıklamalarda, Suriye’ye daha fazla yardım gönderileceğini işaret ederek, coronavirüse karşı Suriye ve uluslararası toplumla birlikte mücadele edileceğini işaret etti. Salgınla yüzleşebilmek için işbirliği yapılacağının altını çizen Feng ‘’İş birliğimizle bu salgın sonunda kazanacağız.’’ diye konuştu.

Çin’in göndermiş olduğu iki kolilik yardım sosyal medyanın diline düştü. Kullanıcılar, Çin tarafından gönderilen iki koli yardıma tören düzenlenmesini eleştirmiştir. Suriye Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamalardaysa virüs sebebiyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan 33 COVID-19 vakasının olduğu aktarıldı.