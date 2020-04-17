Suriye'nin Çin'den gelen iki kolilik coronavirüs yardım kiti için tören düzenlemesi sosyal medyanın diline düştü

Çin, coronavirüsle mücadele çerçevesinde Suriye’ye yardım edebilmek için 2 bin 16 test kitinin yer aldığı iki koli yardım gönderilmiştir. Test kitini taşımakta olan uçak törenle karşılanırken, Şam Uluslararası Havalimanı ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad ile Çin’in Suriye Büyükelçisi Feng Biao törende hazır bulundu.
Koronavirüs insanlık için düşmandır
İki koli yardıma tören düzenlenmesi eleştiri topladı
Çin’in göndermiş olduğu iki kolilik yardım sosyal medyanın diline düştü. Kullanıcılar, Çin tarafından gönderilen iki koli yardıma tören düzenlenmesini eleştirmiştir. Suriye Sağlık Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamalardaysa virüs sebebiyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan 33 COVID-19 vakasının olduğu aktarıldı.
Son Güncelleme: 17.04.2020 14:20