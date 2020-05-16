Sürücü kursları ne zaman açılıyor? Açıklama geldi

Koronavirüs vakasının ülkemizde görülmesinden kısa bir süre sonra tüm eğitim kurumları gibi sürücü kurslarıda hastalık ile mücadele kapsamında ehliyet almak isteyen sürücü adaylarına kapılarını kapatmıştı.

Cumhurbaşkalığı tarafından 11 Mayıs tarihinde başlatına normal hayata dönüş planına göre sürücü adayları için kurslarda kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Seyfi Moroğlu'dan geldi. Moroğlu,aşamalı olarak hazırlanan normalleşme planında olduğu gibitarihinden itibaren açılacaklarını belirtti.Tüm tedbirleri alarak sürücü kurslarını açacaklarını belirten moroğlu ilk olarak yarın kalan eğitimleri tamamlayacaklarını bildirdi.

Diğer yandan seyahat kısıtlaması nedeniyle sınava gireceği kente gidemeyen kursiyerler için internet üzerinden sınav yapılması gerektiğini vurgulayan Moroğlu açıklamasında, "Çoğunluğu 20 yaş altı olan kursiyerlerimizin kısıtlamalarının kaldırılmasını istiyoruz. Direksiyon sınavları hafta sonları yapıldığından gerekli izinlerin verilmesi de öncelikli beklentilerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.