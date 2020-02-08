Sürücülerin tepkisi sonuç getirdi! O cezalar iptal edildi!

Yeni yıla girilmesiyle birlikte yürürlüğe giren ve Temmuz ayında tecil olan takograf sistemi, nakliyeci vatandaşların yoğun tepkisini alınca sistemde değişikliğe gidildi. Ülkemizde çoğu kişinin dikkatini çeken uygulamada kesilmiş olan para cezalarının iptal olması yöntemi seçildi.

Sürücüler dikkat! O cezalar iptal edildi!

Takograf cihazı nedir?

Ülkemizde çoğu sürücüyü ilgilendirecek olan takograf uygulaması, devlet tarafından değişime uğradı. Bilindiği gibi 1 Ocak - 9 Ocak 2020 tarihlerinde, ülkemizde emniyet görevlilerinin yaptığı kontrollerde dijital takografı olmayan çoğu sürücüye Trafik İdari Para Cezası Tutanakları kesilmişti. Takograf uygulamasını bulundurmayan araçların, 2020 yılı itibariyle 598 lira olan para cezası İçişleri Bakanlığı’nın yapacağı incelemenin sonrasında iptal edileceğini paylaştı.

Takograf cihazı, yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan otobüs, kamyon ve çekici gibi araçlarda, sürüş ve dinlenme zamanları ile aracın yapmış olduğu hız kayıtlarını tutan bir cihazdır.

Ne amaçla kullanılıyor?

Dijital takograf cihazının kullanılmasının nedeni, sürücülerin sosyal haklarının güvence altına alınması, taşımacılık sektöründe adil rekabet ortamının oluşturulması ve ölüm ile sonuçlanan bir kaza yaşanması ihtimalini azaltmak ve bunun sonucunda kara yolunun güvenini sağlamaktır.