Taksimetre açmama, bulundurmama ve bozuk olarak kullanmanın cezası nedir, kaç paradır?

Araç kullanmayan pek çok kişinin en fazla tercih ettiği taşıma aracı bilindiği üzere toplu taşımalardır. Ancak acil işlerin olduğu durumlarda toplu taşımayı tercih etmeyen kişiler genellikle taksilere başvurmaktadır. Taksilerde gidilen mesafeye göre ücret belirleyen sisteme taksimetre adı verilmektedir. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte pek çok taksici taksimetrelerde yaptığı değişikliklerle kullanıcılardan daha fazla ücret almaktadır. Öte yandan bazı taksiciler ise uzun mesafe yollarda taksimetre açmadan müşterileri götürmeyi tavsiye etmektedir.

Taksimetre açmamanın cezası nedir?

Taksimetre açmamanın cezası: Taksimetre açmayan sürücülere 1.920 TL para cezası kesilmektedir. Tekrarı durumunda ruhsatlarının iptal edilmesi de söz konusu olabilmektedir.

Taksimetre bulundurmama cezası: Bazı araçlarda taksimetre bulundurmak zorunlu kılınmıştır. Bu kurala uymayan kişilere 10.736 TL para cezası kesilir.

Taksimetreyi bozuk olarak kullanmanın cezası: Bozuk taksimetre kullanmanın cezası oldukça ağırdır. Bunun için 7 bin 623 TL ödemeniz gerekmektedir.

Taksimetre açmayan sürücüler nereye ve nasıl şikayet edilmektedir?

Taksimetre açmamak sanıldığı gibi vergi ile alakalı bir durum değildir. Taksiciler vergileri taksimetre üzerinden değil kestikleri fişler üzerinden ödemektedir. Taksimetre açılmamasının sebebi ise sadece taksicilerle alakalı bir durum değildir. Genellikle taksimetre açmama durumu taksi sahibinin anlaşmalarından doğan bir durumdur. Taksiciler unutmamalıdır ki taksimetre açmadan ücret almak haksız kazanç anlamına gelmektedir.

Taksiye binildiğinde taksicinin taksimetre açmadığını görürseniz anında şikayet edebileceğiniz mecralar bulunmaktadır. şikayet işlemleri için bağlı bulunulan belediyeyi arayarak şikayetinizi kısa süre içerisinde bildirebilirsiniz. Belediyeler bu konularda yapılan şikayetlere anında dönüş yapmaktadır.