Tarihi yolculukta 2.5 milyon hatıra bileti oluşturuldu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel 19 Mayıs günü İstanbul'dan Samsun'a THY tarafından gerçekleştirilecek "TK1919" sefer sayılı uçuş için 2,5 milyon hatıra bileti oluşturuldu.

Tarihi yolculukta 2.5 milyon hatıra bileti oluşturuldu
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel THY tarafından İstanbul'dan Samsuna düzenlenecek tarihi yolculuk için "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden bilet oluşturma işlemi  yapılmaya başlanmıştı.

"TK1919" sefer sayısı ile icra edilecek uçuş 19 Mayıs günü THY tarafından gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili sosyal medya üzeriden açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 2.5 milyon hatıra biletinin oluşturulduğunu duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün paylaşımında;

"#TarihiYolculuk'ta 2.5 milyon yolcuyu aştık!.Bu uçakta tüm Türkiye'ye yer var. Siz de //tarihiyolculuk.com'dan hatıra biletinizi alın, 19 Mayıs'ı hep birlikte kutlayalım." dedi

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 20:05

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