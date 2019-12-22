Tarlasında bulduğu 68 kiloluk gök taşını banka kasasında saklıyor

Çorum'a bağlı Alaca ilçesinde nohut tarlası olan Mutlu Yılmaz Nisan ayında tarlasında gri renkte bir taş buldu. 68 kilo ağırlığında olan bu taş Amerika'da analiz ettirildi. Analizler sonucu ise taşın gök taşı olduğu belirlendi.

Kitap büyüklüğünde olan ve oldukça ağır olan bu taştan alınan numune sonrasında araştırmacıların gönderdiği sonuç ilçede bulunan vatandaşlara büyük heyecan yaratırken tarla sahibi Mutlu Yılmaz bir banka kasası kiralayarak taşı orada saklamaya başladı. Gök taşını bulduğu tarlada detektörlerle de arama yapan Yılmaz'ın, göktaşını satmak istediği ifade edildi.

Mutlu Yılmaz'ın yeğeni Ahmet Yılmaz, köylerinde böyle bir olayın yaşanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, " Taşı amcamlar bulmuşlar. Taş ağır olunca şüphelenmişler zaten meraklı bir insandır. İncelettiler Amerika’ya gönderdiler orada bir akrabası var ona verdi bir parçasını. Sonuçta göktaşı çıkmış. 28 Nisan’da taşı bulmuştu. Büyüklüğü kitap kadar bir taş ve içi kesildiğinde siyah renkliydi. Ama ağırlığı çok fazlaydı yerinden kaldıramamışlar. Bir parçasını bende elime aldım inceledim tuhaf geldi sonra yerine geri koydum. Kimseye söylemediler" diye konuşarak taşın çok fazla meraklısı olduğunu ve onu görmek için gelmek isteyenler olduğunu söyledi.