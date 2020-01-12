Tarsus'ta tren faciası! Tren kazasında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti

Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Bıgün öğlen saatlerinde gerçekleştiği bilgisi paylaşılan tren kazası, Mersin'de üzüntüye neden oldu. Güncel bilgilere göre öğlen saatlerinde, Mersin'in Tarsus İlçesi'ne bağlı Öğretmenler Mahallesi'nde bir hemzemin geçitte tren kazası gerçekleşti. Trenin hemzemin geçitten geçtiği esnada karşıdan karşıya geçmek isteyen 60'lı yaşlarındaki bir kadın trenin altında kaldı. Tren kazasının ardından çeveredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdiler.

Hemzemin geçitteki kazada trenin altında kalan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaşlı kadının cansız bedenini morga sevkederken, bölgede olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.