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Tarsus'ta tren faciası! Tren kazasında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti

Mersin, Tarsus'ta tren faciası yaşandı. Aktarılan detaylara göre Tarsus'ta hemzemin geçitte meydana gelen tren kazasında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

12 Ocak 2020 Pazar 17:14
Tarsus'ta tren faciası! Tren kazasında yaşlı bir kadın hayatını kaybetti

Bıgün öğlen saatlerinde gerçekleştiği bilgisi paylaşılan tren kazası, Mersin'de üzüntüye neden oldu. Güncel bilgilere göre öğlen saatlerinde, Mersin'in Tarsus İlçesi'ne bağlı Öğretmenler Mahallesi'nde bir hemzemin geçitte tren kazası gerçekleşti. Trenin hemzemin geçitten geçtiği esnada karşıdan karşıya geçmek isteyen 60'lı yaşlarındaki bir kadın trenin altında kaldı. Tren kazasının ardından çeveredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdiler.

Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Hemzemin geçitteki kazada trenin altında kalan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaşlı kadının cansız bedenini morga sevkederken, bölgede olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme: 12.01.2020 17:14
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