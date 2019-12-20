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Taşköprü'de arazi kavgası; 3 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu Taşköprü'de bulunan bir arazi yüzünden iki aile birbirine girdi. Yaşanan kavga sonucu ise 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

20 Aralık 2019 Cuma 21:46
Taşköprü'de arazi kavgası; 3 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'ya bağlı taşköprü ilçesinde iki aile arazi kavgasına tutuştu. Edinilen bilgiye göre Alatarla köyünde bir süredir aralarında arazi meselesi yüzünden husumet bulunan iki ailenin tarafları köyde bulunan bir iş yerinin önünde karşılaştılar. Burada tartışmaya başlayan taraflar arasında tansiyon yüklelerek tartışma kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri o sırada yanında bulundurduğu silahı çıkararak ateş etmeye başladı. Diğer aile taraflarıda silaha silahla karşılık verince yaşanan olayda aynı aileden 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgayı durdururken sağlık ekipleri Süleyman Doğan, Namık Doğan ve Ertan Doğan'ın olay anında hayatlarını kaybettiklerini belirlediler. Ağır yaralanan İhsan Doğan ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavş altına alındı.

Olaya karıştıkları iddiası ile karşı aileden A.Y ve K.Y. jandarma tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınması üzerine savcılığa sevk edildi. Taşköprü Cumhuriyet savcılığı ise olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

 

Son Güncelleme: 20.12.2019 21:46
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