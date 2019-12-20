Taşköprü'de arazi kavgası; 3 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'ya bağlı taşköprü ilçesinde iki aile arazi kavgasına tutuştu. Edinilen bilgiye göre Alatarla köyünde bir süredir aralarında arazi meselesi yüzünden husumet bulunan iki ailenin tarafları köyde bulunan bir iş yerinin önünde karşılaştılar. Burada tartışmaya başlayan taraflar arasında tansiyon yüklelerek tartışma kavgaya dönüştü.
Taraflardan biri o sırada yanında bulundurduğu silahı çıkararak ateş etmeye başladı. Diğer aile taraflarıda silaha silahla karşılık verince yaşanan olayda aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Olaya karıştıkları iddiası ile karşı aileden A.Y ve K.Y. jandarma tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınması üzerine savcılığa sevk edildi. Taşköprü Cumhuriyet savcılığı ise olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.