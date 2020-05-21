Tatil amaçlı özel izin belgesi nedir ? Nasıl alınır ?

Korona virüs hastalığı ile mücadele sürecinde 2.aşamaya olan kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz bu süreçte özellikle vaka sayısı olarak ülkemizde ilk sırada yer alan megakent İstanbul'da olan seyahat yasağı ne zaman kalkacak sorularına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklama geldi. Bakan Ersoy, Bayram sonrası için kültür başkenti İstanbul'dan tatil amaçlı özel izin belgesi ile seyahat edilebileceğini duyurdu. Peki Tatil amaçlı özel izin belgesi nedir ? Nasıl alınır ? Tüm detaylar haberimizde

Tatil amaçlı özel izin belgesi nedir ? Nasıl alınır ?
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Korona virüs ile normalleşme sürecine girdiğimiz bu süreçte 15 il hariç diğer illerimizde seyahat yasakları kaldırılmış durumda. 15 İlimizden ise seyahat etmek için vatandaşların seyahat izin belgesi almaları gerek. Seyahat yasağı bulunan önemli şehilerimizde biri olan İstanbul için önemli bir açıklama bu gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Bakan Ersoy, vaka sayısında Türkiye'de ilk sırada yer alan ve sıkı tedbirilerin uygulandığı megakent İstanbul'dan bayram sonrası tatil amaçlı özel izin belgesi ile çıkış yapılabileceğini açıkladı.

TATİL AMAÇLI ÖZEL İZİN BELGESİ NEDİR?

İlk defa uygulanacak olan tatil amaçlı özel izin belgesi megakent istanbul'da yaşayan kişilerin tatil amaçlı olarak istanbul'dan çıkmalarını sağlayan izin belgesidir.Detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak olan tatil amaçlı özel izin belgesi ile ilgili olarak, İstanbul'dan ayrılacak kişinin nereye, nasıl gideceğinin,ne zaman döneceği ve konaklayacağı yerlerin vb bilgilerinin olması beklenmektedir.

TATİL AMAÇLI ÖZEL İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Bayramdan uygulamaya alınacak olan tatil amaçlı özel izin belgesinin, tıpkı seyahat belgesi gibi e-devlet veya Alo 199 iletişim hattı üzerinden alınabilecektir.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 22:14

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