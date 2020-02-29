Tazminat alma şartları nelerdir? 2020 İşten ayrılış ve diğer tazminat alım şartları

Birçok insan farklı sebepler yüzünden işten ayrılmak isteyebilir veya işveren tarafından işini son verilebilir. İşten ayrılmak isteyen kişilere çalıştıkları süre baz alınarak tazminat ödenir. Bu tazminat ücretleri asgari ücret dikkate alınarak hesaplandığından 2020 yılında tazminat ödemeleri de değişmiştir.

Kıdem tazminatı nedir?

Sigortalı olarak bir işyerinde çalışan ve işveren tarafından veya belli sebeplerden kendi isteğiyle işten ayrılan kişilere kıdem tazminatı verilmek zorundadır. Ancak kişinin işten ayrılma sebebinin haklı sebepler olması gerekmektedir. Kıdem tazminatı yasal bir hak olarak çalışanların güvencesidir. Emekli olmak için bir kişinin 3600 günü doldurması gerekmektedir. Emekliliği gelmiş ve işten ayrılmayı düşünen kişilerin yalnızca bu sebepten işten ayrılması kişiye kıdem tazminatı hakkı kazandırmaz.

Kıdem tazminatı neye göre değişir?

Bir kişi emekli olma hakkı kazanmış ve işten ayrılarak kıdem tazminatını almak istiyorsa 15 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Ancak bu durum 08.09.1999 tarihinden itibaren sigortası başlamış olanlar için geçerlidir. Bu tarihten sonra sigortalı olarak çalışanların kıdem tazminatı alabilmeleri için erkeklerde 60 kadınlarda 58 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

Bu şartların dışında emekli olup kıdem tazminatı almak için haklı bir sebeple işten ayrılması veya işten çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için aynı işyerinde 1 yıldan fazla aktif olarak çalışması gerekmektedir. İşine son verilen kişinin kıdem tazminatı kişinin çalıştığı toplam gün sayısına göre değil, son iş yerinde çalıştığı gün sayısına göre verilir.

Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?

Kıdem tazminatı alma şartları İş Kanununda yer almaktadır. Kanuna göre kıdem tazminatı alma şartları şu şekildedir:

İşçinin aynı iş yerinde bir yıl veya daha uzun süredir çalışıyor olması

İşverenin haksız yere iş akdini feshetmesi

İşçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi

Kadın işçinin nikah tarihinden itibaren 1 yıl içinde evlilikten dolayı işten ayrılması

Emeklilik

Malulen emeklilik

Evlilik tazminatı nasıl alınır?

Sigortasız çalışanlar tazminat alabilir mi?

Evlilik durumu söz konusu olmuş ve işten ayrılmak zorunda kalındığında yine kanunda belirtilen şartlara uyulmuşsa kıdem tazminatı alınır. Ancak evlilik tazminatını sadece kadın çalışanlar alabiliyor. Kadın çalışanın evlilik tazminatı alabilmesi için en az bir yıl aynı işte 4A sigortalı çalışması gerekiyor. Aynı zamanda bir yıldan fazla bir işyerinde çalışan ve evlilik tarihinden sonra 1 yıl içinde işte ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı alır. Alınacak tazminat miktarı çalışanın çalıştığı gün, aldığı ikramiye, yol ve yemek ücretleri gibi ödemeler göz önüne alınarak hesaplanır.

Ülkemizde maalesef 10 çalışandan 3’ü sigortasız çalışıyor. Bu durum yasalarla engellenmeye çalışılsa da yeterli olamıyor. Sigortasız çalışan kişilerin tazminat alması durumu çalışılan yerdeki kişi sayısına göre değişir.

Birçok çalışan sigortasız çalıştığını SGK’ya bildirmeleri durumunda işinden kovuluyor. Bu durum tespit edilirse iş verene bazı cezai işlemler uygulanır. Bu işlemler şu şekildedir:

Çalışan işçi sayısı 30’dan az ise ihbar tazminatının 3 katı kötü niyet tazminatı,

Çalışan işçi sayısı 30’dan fazlaysa işe iade davasının işçinin lehine sonuçlanması halinde aylık ücretinin en az 4, en fazla 8 katı tutarında iş güvencesi tazminatı ödenir.

İşverenlerin çalışanlarını sigortasız çalıştırmasının yanı sıra düşük sigortalı olarak çalıştırması veya diğer bazı hakları çalışana tanımaması gibi durumlar kanıtlanırsa, çalışan kişinin işten ayrılma hakkı oluşur. İş sözleşmesini bu gibi sebeplerden fesheden bir çalışan Yargıtay kararlarına göre kıdem tazminatı almaya hak kazanır ve işyeri hakkında da cezai işlem uygulanır.

İstifa edersem tazminat alabilir miyim?

Bir işçi işinden bazı sebepler nedeniyle istifa eder ve bu sebepler kanunlarca haklı görülürse çalışan kıdem tazminatı alabilir. Çalışanların aklındaki soru ise hangi sebeplerle istifa edersem tazminat alabilirim oluyor. Bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için istifa sebepleri şunlar olabilir:

Nikah tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde evlilik gerekçesiyle işten ayrılması (Yalnızca kadınlar için geçerlidir.),

İşçinin haklı nedenle fesih sebebini kullanarak istifa ettiği durumlarda kıdem tazminatını hak eder. (işçinin işvereni veya yöneticisi tarafından mobbing’e uğraması vb. sebepler)

Yukarıda belirtilen sebepler dışında işten istifa edilirse herhangi bir şekilde kıdem tazminatı alınması söz konusu olamaz. Çalışanların işten ayrılma nedenlerinde haklı sebepler olarak görülmesi için 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan işçi haklarına uygun sebepleri olması gerekmektedir. Kanunda yer alan sebeplerin dışında yer alan durumlarda genellikle kıdem tazminatı alınamaz.