TBMM Genel Kurulu 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçesini onayladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu, 2020 yılı merkezi bütçe görüşmelerini tamamladılar. 12 gün boyunca devam eden 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerine yapılacak son görüşmeler için toplanan 488 milletvekili bütçe oylamaları gerçekleştirdiler.

159 Milletvekilinin ret oyu kullanmasına karşı 329 oyla kabul edile 2020 bütçesi AK Parti ve MHP çoğunluğunda kabul edilmiş oldu. Tekliflerin tümünün oylaması ise son gün görüşmelerinden sonra yapılacak.

Meclis'te grubu bulunan siyasi parti liderlerinden, son gün oturumunu sonuna kadar bütçe görüşmelerini takip eden tek isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ydi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Genel Kurul'da yerini alırken BBP, TİP, SP ve DP genel başkanları da bütçenin son görüşmelerine katılarak konuşma yaptılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 2020 yılı bütçe görüşmelere katılmadı.

Kabul edilen 2020 yılı bütçesi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hazırladığı ilk bütçe olarak kayıtlara geçti. CHP'li Milletvekilleri bütçe görüşmeleri süresince Tank-Palet Fabrikası ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili sürekli gündem oluştururken HDP grubundan yapılan eleştiriler ise kendilerine ait belediyelere atanan kayyumlar oldu.

Meclisteki en sert tartışmalar ise İçişleri Bakanlığı'na ait olan bütçe görüşmelerinde gerçekleşti. Genel Kurul'dan en çok alkışlanan isimler de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi Bakanı Mustafa Varank oldu.