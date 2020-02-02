TBMM'de çalışmak isteyenler için ilan: En az lise mezunu personel alımı yapılacak

TBMM tarafından geçtiğimiz gün yayınlanan ilana göre en az lise mezunu adaylar arasından mecliste personel olarak görev almak üzere alım yapılacağı duyuruldu. KPSS puanı şartı aranan alımda kadrolar ve alınacak personellerde aranan genel şartlar da TBMM tarafından yayınlanan ilanda yer aldı. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik paralelinde gerçekleştirilecek alımda adaylar TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı birimlerinde görevlendirilecekler.

KPSS Şartı Var

Meclise yapılacak olan alımlara başvuracak adayların en az lise mezunu olmaları gerekiyor. Lise ve ön lisans mezunları 2018 yılı, lisans ve üzeri mezunlar içinse 2018-2019 KPSS puanları dikkate alınacak.

Başvuru genel şartları:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

İntenetten Başvurulacak

- Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az yetmiş puan almış olmaları.

Adayların TBMM'de personel olmak üzere yapacakları başvuruları 7 Şubat 2020 tarihine kadar https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-is-basvurusu üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Başvurusunu tamamlayan adaylar, başvurduğu kadro ile ilgili öğrenim belgesinin bir öneğini dijital formatta ikb.sinav@tbmm.gov.tr adresine maillemeleri gerekiyor. Belgesinizamanında göndermeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvuru yapan adaylar arasından yapılacak alımın 3 katı kadar aday mülakata çağırılacak.