TC ile SGK rapor parası nasıl sorgulanır? Tc kimlik no ile rapor parası sorgulama

Hastalık ve hamilelik gibi kişilerin çalışamaz duruma geldikleri zamanlarda SSK ve BAĞKUR bünyesinde olan çalışanlar maaşlarının kesilmemesi için ya da kesilen maaşlarını geri alabilmek için iş göremezlik raporu almak durumundadırlar. Bu raporun alınması ile beraber hastalık ya da hamilelik gibi durumlardan kaynaklı olarak çalışılamayan süreç içerisinde alınması gereken maaşlar temin edilebilmektedir.

SGK İş Göremezlik Raporu Nedir?

SGK iş göremezlik raporu ve bu rapor bünyesinde yer alan ödenek hastalık, iş kazası ya da hamilelik gibi nedenlerle işçilere verilmektedir. SSK ve BAĞKUR kapsamında çalışan kişilerin iş göremezlik raporu ile maaşlarından kesinti uygulanmaması sağlanmaktadır. İş göremezlik raporu alınması ardından iş göremezlik ödeneği de temin edilebilmektedir.

İş Göremezlik Raporu Nasıl Alınır?

İş göremezlik raporları iki günün üstünde işe gidemeyecek olan çalışanlar için verilmektedir. Bu ödeneğin alınması için bazı koşulların da sağlanıyor olması gerekmektedir. 90 gün prim ödemesi yapılmış olması talep edilen koşullardan biridir.

BAĞKUR bünyesinde sigortalı olarak çalışanlar tarafından yalnızca yatarak tedavi için rapor parası alınabilmektedir. Diğer yandan BAĞKUR’lu çalışan kişilerin SGK’ya prim borçlarının olmaması da talep edilen koşullardan biridir. İş göremezlik raporu yalnızca yetkili doktorlar tarafından verilebilmektedir. Bu raporun alınması ardından en kısa süre içerisinde işverene teslim edilmesi gereklidir. İşverenlerin de bu raporu 5 iş günü içerisinde bağlı bulunan SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir. SGK’ya teslim edilen rapor incelendikten sonra onay verilir ve PTT şubeleri üzerinden ya da e-devlet üzerinde tanımlı olan banka hesabına gerekli ödeme yapılmaktadır.

TC ile İş Göremezlik Raporu Sorgulama

TC kimlik numarası ile iş göremezlik raporu sorgulama işlemleri E-devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. E-devlet sistemine giriş yapılması ardından e-hizmetler bölümünden 4A İşgöremezlik Ödemesi Görme bölümüne gidilmesi gerekmektedir. Burada kimlik doğrulamasının yapılması ardından sorgulama işlemi yapılabilmektedir.