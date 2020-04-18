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Telefonu virüsten streç film ile koruyun

İnsanlar mecbur kalıp dışarıya çıktıklarından kullanmak zorunda oldukları telefonlarını korona virüsünden nasıl koruyabilir? bu sorunun cevabını Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu verdi. Pullukçu,"telefonları streç filme sarıp,dışarıda o şekilde kullanmalıyız" dedi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 09:47
Telefonu virüsten streç film ile koruyun

Korona virüs ile mücadele kapsamında eve kapandığımız bu günlerde bazen dışarıya çıkmak mecburiyetinde kalabiliyoruz. Peki bu durumda dışarda kullanmak zorunda kaldığımız telefonumuzu korona virüsünden nasıl korumalıyız? Konuyla ilgili Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu koronavirüs salgını sürecinde cep telefonlarını streç filme sararak kullanmak gerektiğini belirterek, "Cep telefonlarımız hayatımızın büyük bir kısmını kapsıyor, gün içinde sürekli elimizde. Pek çok bateri ve virüs bulunduruyor. Bu süreçte telefonlarımızı doğru kullanmanın iki yolu var. Biri telefon suya dayanıklıysa, dezenfektanla temizlemek veya alkol bazlı bir mendil ile silmek. İkincisi cep telefonlarını streç film ile sarmak. Aksi takdirde, günlük hayatımızda çok fazla bakteri bulunan telefonlar bu süreçte bizim için daha tehlikeli olacaktır. Sabah streç filme sarıldıktan sonra akşam eve gidildiğinde çıkarmak yeterli olacaktır. Gün içinde streç filmin koruyucu özelliği yetecektir. Tabi şunu da unutmamak lazım. Streç filme sarılsa da sonuçta o telefonlar sürekli olarak elimizde, telefonla görüştükten sonra elimizi yine yüzümüze gözümüze değdirmememiz gerekiyor" diye konuştu. 

'CAM ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ'

Salgın dolayısıyla pek çok vatandaşın plastik ürünleri tercih ettiğini ancak tam tersi cam ürünlerin daha sağlıklı olduğunu söyleyen ve vatandaşların bu süreçte cam ürünler tercih etmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Pullukçu, "Bu süreçte cam eşyalar yerine plastik bardakların tabakların kullanılması son derece yanlıştır. Çünkü, plastik yüzeyler cam yüzeylere göre virüsü daha uzun süre barındırıyor. Bazı araştırmalar plastik yüzeyler üzerinde 4 güne kadar, bazı araştırmalar ise plastik yüzeylerde 7 güne kadar bakterinin kaldığını söylüyor. Bu yüzden cam bardaklar, tabaklar çok daha sağlıklıdır. Kullanılan bardak veya tabak gibi eşyalar su, sabun, deterjanla temizlenebilir ancak plastik ürünler, nerede tutuldu, kim dokundu? Bunlar bilinmiyor, o yüzden cam eşyalar daha sağlıklı olduğu için cam ürünler tercih edilmeli" dedi.

Son Güncelleme: 18.04.2020 09:57
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