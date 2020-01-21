Tema Vakfının kurucusu olan Hayrettin Karaca hayata gözlerini yumdu! İşte, Hayrettin Karaca'nın yaşam öyküsü...

97 yaşında hayatını kaybeden Hayrettin Karaca, Türk sanayici ve çevre aktivistiydi. Bugün hayata gözlerini yuman Hayrettin Koca'nın hayatı sevenleri ve çevresi tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Tema Vakfının kurucusu olan Hayrettin Koca kimdir? İşte, Hayrettin Koca'nın yaşamına dair detaylar...

Hayrettin Koca kimdir?

4 Nisan 1922’de Bandırma’da dünyaya gelen Hayrettin Karaca, liseyi bitirdikten sonra ailesinin triko-örme işinin başına geçip onu ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri haline getirdi.

Gençlik yıllarından daha sonraki zamanlarda ise, Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu. Yurt içi ve yurt dışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi. Bugün Yalova'daki Karaca Arboretumu, dünyanın her yerindeki botanikçiler tarafından bilinen bir yer olarak akıllara kazındı.

Yılda iki kez yayınlanan Arboretum Magazin'i bilimadamlarının araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı bir forum oldu. 14.000 türü barındıran arboretum aynı zamanda ülkenin tehlikedeki türleri için bir gen koruma merkezi olarak dikkat çekiyor. Hayrettin Karaca ayrıca TEMA Vakfı'nın kurucuları arasında bulundu.