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Terör ihbar hattı numarası kaçtır?

Şüpheli bir olayın büyük facialara yol açmadan ilgili birimlere ihbar edilmesi ileride yaşanacak büyük kayıpların önüne geçiyor. İhbar yapmak isteyen kişiler, terör ihbar hattı numarası kaçtır sorusunun yanıtını arıyor.

26 Aralık 2019 Perşembe 13:05
Terör ihbar hattı numarası kaçtır?

İçişleri Bakanlığı tarafından kurulmuş olan ihbar hattının numarası 140’tır. Diğer bir adı ile ‘’Alo 140 Terör İhbar Hattı.’’ Bu hattı arayan vatandaşlar şüpheli gördükleri durumları en yakın güvenlik birimlerine bildirerek büyük bir facianın önüne geçmiş oluyorlar. Ayrıca terör ihbar hattı üzerinden yapılan ihbarlarda, çok büyük bir olayın engellenmesi ya da üst düzey bir teröristin yakalanması halinde ihbar eden kişiye devlet tarafından ödül veriliyor.

İçişleri Bakanlığı, terör ihbar hattı ile ilgili şu açıklamayı yaptı: ‘’Terörle mücadele çerçevesinde yapılacak ihbarlara ilişkin iş ve işlemlerin gizlilik kuralları içerisinde daha etkin ve hızlı yürütülebilmesi amacıyla mevcut ihbar yollarına ilave olarak Alo 140 terör ihbar hattı kurulmuştur. Vatandaşlarımızın terörle mücadeleye yönelik duyarlılık ve farkındalıklarının yanında Alo 140 Terör İhbar Hattının bilinirliğini arttırmak ve kullanımını daha da etkinleştirmek amacıyla spot film çalışmaları yapılmıştır.’’

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Alo 140 Terör İhbar Hattı videosu

Son Güncelleme: 26.12.2019 13:05
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