Tersine karantina nedir? Tersine karantina uygulaması hangi illerde, nasıl uygulanacak?

Tersine Karantina Nedir?

Gündemde olan konulardan biri de tersine karantinadır. Tersine karantina uygulaması ne anlama geliyor vatandaş tarafından merak ediliyor. Tersine karantinada vaka sayıları sıfıra inen illerin sosyal hayata yeniden başlaması sağlanmaktadır. Bartın ilinde son 5 gündür yeni vakaya rastlanmamaktadır ve bu il rol model olabilir.

Bu illerde iş yerleri yeniden açılır ancak belirli tedbirler doğrultusunda gerçekleşir. İllere girişler ve çıkışlar yasaklanır. İl sınırı içerisinde insanlar normal hayatlarına geri dönmeye başlar. Bu süreç hemen başlatılmaz yavaş yavaş başlar ve maske kullanımı yine vardır. Şehir içerisinde insanlar yavaş yavaş sosyal hayatlarına geri döner. Tersine karantina uygulaması vaka görülmeyen illerde gerçekleştirilecektir.

Tersine Karantina Uygulaması Hangi İllerde Uygulanacak?

Yeni vaka görülmeyen illerde tersine karantina uygulaması yapılacak. Gümüşhane, Tunceli, Burdur ve Bartın gibi yeni vakanın görülmediği toplam 15 ilde tersine karantina uygulanacağı açıklandı.

5 gündür yeni vakanın görülmediği Bartın bu uygulama için en uygun il olarak gösterilmektedir. Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 73 hasta taburcu edilip evlere gönderilmiş ve 21 kişi taburcu edilmek üzereymiş. Bu kişiler de taburcu edildikten sonra virüse yakalanan kişi kalmayacak. Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi birçok illin özel olarak incelemeye alınacağı ve tersine karantina için uygun olup olmadığının değerlendirileceği belirtildi.

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