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THY kabin memuru ve hostes alımları ne zaman yapılacak?

Türkiye’nin ve Dünya’nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları yeni kabin memuru alımları yapacağını açıkladı. Peki THY kabin memuru ve hostes alımları ne zaman yapılacak? İşte THY kapsamında yapılacak olan hostes alımlarının ayrıntıları…

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:35
THY kabin memuru ve hostes alımları ne zaman yapılacak?

Türk Hava Yolları, Türkiye’nin ve Dünya’nın en büyük havayolu şirketlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Her sene düzenli olarak kabin memuru alımları yapan THY kapsamında 2019 senesinde yapılan sayım ile beraber toplamda 10.000 kabin memuru olduğu bilinmektedir. Son olarak yapılan açıklamalar ışığında Türk Hava Yolları kapsamında çalışmakta olan kabin memuru sayısının 20.000 seviyesine kadar çıkarılacağı ifade edildi. Bu açıklama sonrasında Türk Hava Yolları’nda kabin memuru ya da diğer ismi ile hostes olmak isteyenler konu hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Türk Hava Yolları Kabin Memuru Alımları Ne Zaman Yapılacak?

Türk Hava Yolları’nın resmi intenet sitesine bakıldığında yapılacak olan alımlar ile ilgili olarak herhangi bir ibareye yer verilmedi. Şu an için alımların ne zaman yapılacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Kabin Memuru Alımları Neye Göre Yapılıyor?

Kabin memuru alımları yapılırken bazı koşulların sağlanıyor olması gerekli olmaktadır. Bu koşullar aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması
  • 1 Ocak 1989 ile 21 Aralık 1999 tarihleri arasında doğmuş olmak
  • En azından lise kurumlarından mezun olunmuş olması
  • İyi seviyede İngilizce bilmek
  • Adli Sicil Kaydında herhangi bir pürüzün bulunmaması
  • Daha önceden herhangi bir hava kuruluşu tarafından görev sırasında disiplinsizlik ya da sağlık yüzünden sorun yaşanmamış olması
  • 160 ile 180 cm arasında boya sahip olunması
  • Türk Hava Yolları’nın kabin memuru üniforması giyildiğinde bedenin herhangi açık bir bölgesinde dövme, yara izi ya da piercing gibi izlerin olmaması gerekmektedir.

Türk Hava Yolları Kabin Memuru Alım Süreci Nasıl Devam Eder?

Türk Hava Yolları kapsamında kabin memuru alım süreci ilk olarak Online İngilizce ve Genel Yetenek sınavıyla başlamaktadır. Sonrasında Türk Hava Yolları İngilizce sınavına girilmesi gereklidir. Ardından bu sınavda başarı elde edenler Türk Hava Yolları mülakatlarına katılım göstereceklerdir. Mülakatlarda da başarılı bir şekilde geçen adaylar evrak kontrol ve eksik belge toplama işlemlerini gerçekleştirmeleri ardından herhangi bir pürüz olmaması ve İngilizce mülakatını da başarıyla geçmeleri ardından boy ve kilo ölçümüne tabi tutulurlar. Boy ve kilo ölçümünde de herhangi bir sorun olmaması durumunda psikolojik görüşmeler başlar. Burada psikologlar ile görüşmeler yapılır ve adayların psikolojik olarak uygun olup olmadıkları test edilir. Sonrasında olumsuz bir durum olmaması halinde adaylar grup değerlendirme çalışmalarına alınır. En son sağlık kontrolleri yapılır ve sağlık konusunda da sorun yoksa adaylar çalışan olarak alınırlar.

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:35
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