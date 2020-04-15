THY yasta! Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu Kovid-19'a yenik düştü

Yeni tip koronavirüsü salgınına yakalanan ve bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olan THY’de görevli kaptan Pilot Serdar Gündoğdu'dan acı haber geldi. Tadaviye yanıt bermeyen Gündoğdu yaşamını yitirirken kaptan pilotun ölümü havacılık camiasında üzüntü yarattı.

THY’den koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitiren 3’üncü pilot olan Serdar Gündoğdu için son günlerde donör desteği aranıyordu.

4 gün içerisinde 3 personelini kaybeden THY'de bu durum büyük üzüntü yaratırken, Türk Hava Yolları şirketi yaklaşık altı ay önce kalp ameliyatı geçiren kaptan pilot Mehmet Ali Kılıç'ı korona virüsünden en çok etkilenen ülkelerden İngiltere'ye göndermiş ve dönüşünde yapılan test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Tecrübeli uçuş kaptanı yaklaşık 15 gün süren bir tedavi süreci sonunda koronavirüsüne yenik düşmüş ve 13 Mart’ta hayatını kaybetmişti. Aynı gün THY’de uzun yıllar görev aldıktan sonra simülatör eğitmenliği yapan Mustafa Özden Türkön’den yine Kovid-19'dan dolayı yaşama veda ettiği haberi gelmişti.