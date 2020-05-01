THY yurtiçi uçak seferleri ne zaman başlayacak, hangi tarihe kadar ertelendi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yolları Mart ayından beri iptal ettiği uçuşları, 28 Mayıs 2020 tarihine kadar uzattığını duyurdu.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uçuşların 28 Mayıs 2020 tarihine kadar ertelendiğini kamuoyuna duyurdu.

Salgın nedeniyle alınan önlemlerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Türk Hava Yolları tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi;

‘’Değerli misafirlerimiz,

Yeni koronavirüs (Covid-19) küresel salgını nedeniyle, resmi orotitelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler neticesinde tüm uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Saygılarımızla.’’

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