İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

THY yurtiçi uçak seferleri ne zaman başlayacak, hangi tarihe kadar ertelendi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart ayında yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşlar geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Yaşadığı şehre dönmek isteyen birçok kişi THY yurtiçi uçak seferleri ne zaman başlayacak, hangi tarihe kadar ertelendi merak etmeye başladı. THY'den konuya ilişkin açıklama geldi.

01 Mayıs 2020 Cuma 16:39
THY yurtiçi uçak seferleri ne zaman başlayacak, hangi tarihe kadar ertelendi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yolları Mart ayından beri iptal ettiği uçuşları, 28 Mayıs 2020 tarihine kadar uzattığını duyurdu.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uçuşların 28 Mayıs 2020 tarihine kadar ertelendiğini kamuoyuna duyurdu.

Salgın nedeniyle alınan önlemlerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Türk Hava Yolları tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi;

‘’Değerli misafirlerimiz,

Yeni koronavirüs (Covid-19) küresel salgını nedeniyle, resmi orotitelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler neticesinde tüm uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Saygılarımızla.’’

Türkiye’den ve dünyadan merak edilen deprem haberleri; uzman yorumları ve daha fazlası Haberport mobil uygulamasında. Hemen indir! >>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Sıcak gelişmelerden asla geri kalmak istemiyorsan Haberport’u Google News’te takip etmeye başla! >>> Haberport Google Haberlere Abone ol!

Son Güncelleme: 01.05.2020 16:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mayıs ayında 2.5 metre kar kütlesi şaşırtı!
Mayıs ayında 2.5 metre kar kütlesi şaşırtı!
A101'ün bu hafta 2 Mayıs - 8 Mayıs 2020 tarihli indirimli aktüel ürünler kataloğu
A101'ün bu hafta 2 Mayıs - 8 Mayıs 2020 tarihli indirimli aktüel ürünler kataloğu
2020 Anneler Günü ne zaman, mayısın kaçında kutlanıyor? Anneler günü hangi güne denk geliyor, bu pazar mı kutlanacak?
2020 Anneler Günü ne zaman, mayısın kaçında kutlanıyor? Anneler günü hangi güne denk geliyor, bu pazar mı kutlanacak?
Sokağa çıkabilmek için kedi ve köpeklere rağbet arttı
Sokağa çıkabilmek için kedi ve köpeklere rağbet arttı
BİM aktüel ürünler kataloğu 5 mayıs indirimleri
BİM aktüel ürünler kataloğu 5 mayıs indirimleri
Yurtdışından getirilen telefonların kayıt süreleri uzatıldı!
Yurtdışından getirilen telefonların kayıt süreleri uzatıldı!

Popüler Haberler

Bankalarda işe personel alım süreci nasıl işler? Başvurular nasıl yapılır?
Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları! Güncel banka SMS ile kredi başvurusu yapma numaraları
Oyuncu Hazal Kaya hangi dizide rol alacak? Ekranlara dönüyor mu?
Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Gerçek adı nedir? Çağhan Çulha hakkında bilgiler
HalkBank 2020 konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar?
2 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?
WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi başvurusu nedir?
Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?
Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir?
Koronavirüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı! Özel hastaneler koronalılardan katılım payı ve ilave ücret talep edemeyecek
Netflix Aşk 101 hangi lisede çekiliyor çekim yeri neresi?
5.000 TL hemen kredi onayı alacağınız bankalar hangileridir? 5.000 TL kredi için banka şartları
Temel İhtiyaç Desteği Kredisi Başvurular Devam Ediyor mu? Nasıl Başvuru Yapılır?
Bim Braun erkek bakım seti alınır mı? 10 Nisan 2020 Bim indirimli Braun erkek bakım seti kullanıcı yorumları
Queen Sono yeni sezon olacak mı? Netflix'ten Queen Sono 2. sezon için duyuru
Ertuğrul Bey’in oğlu Sarı Batur Savcı Bey Kuruluş Osman’a katılacak mı?
ÖSYM 2020 YKS sınavı öne mi çekildi?
Netflix Güney Kore dizisi Extracurricular nasıl bir dizi, konusu ne?
AVM, kafe, bar, restoran, kuaför, spor salonları, çay bahçeleri ne zaman açılacak?
Aşk 101 dizisi yeni sezon ne zaman çıkacak? Netflix Aşk 101 2. sezon tarihi belli mi? Aşk 101 nereden, nasıl izlenir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.