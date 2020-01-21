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Tokat'ta facianın eşiğinden dönüldü: 3 yaralı

Tokat'ta facianın eşiğinden dönüldü! Kentin Reşadiye ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 3 yaralı olduğu bilgisi paylaşılırken, olayla ilgili detaylar basına aktarıldı.

21 Ocak 2020 Salı 11:30
Tokat'ta facianın eşiğinden dönüldü: 3 yaralı

Kaygan yol Tokat'ta faciaya neden oluyordu. Aktarılan güncel bilgilere göre Tokat'ın Reşadiye ilçesinde hareket halindeki bir otomobil Hasanşeyh Beldesi'nde bulunan karayolunda kayganlaşan yol nedeniyle kontrolden çıktı. Yücel Aktepe'nin sürücüsü olduğu araç, sürücününani refleksiyle uçurumun kenarında durdu. Büyük faciadan son anda dönülürken, Doğantepe dolaylarında kar yağışına bağlı olarak yolların kaygan olduğu ve sürücülerin bu bölgede dikkatli olmaları yönünde uyarı verildi. 

Vatandaş Haber Verdi

Olayın meydana geldiği lokasyonda aracıyla hareket halinde olan bir vatandaş, meydana gelen kazayı görerek kurtarma ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler araçta sıkışan yaralıları kurtararak hastanelere sevk ettiler. Belediyeye ait vinç ise aracı bulunduğu yerden kaldırarak merkeze taşıdı.

Son Güncelleme: 21.01.2020 11:30
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